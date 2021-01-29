easyJet, ecco cosa puoi fare con la nuova tariffa Standard Plus!

easyJet, arriva la nuova tariffa Standard Plus: è tempo di grandi novità in casa easyJet, il colosso low cost dei cieli britannico, che a causa della pandemia di Covid-19 sta rimodulando la propria offerta a 360°. Non solo il taglio di numerose rotte, ma il nuovo regolamento sui bagagli a bordo che parte dal 10 febbraio 2021 e la nuova tariffa “Standard Plus”, della quale ci occupiamo in questo articolo.

La nuova tariffa Standard Plus di easyJet:

La nuova tariffa “Standard Plus” di Easyjet consente ai passeggeri di sedersi nei posti migliori, cioè nei “posti premium“, quelli che si trovano nella parte anteriore dell’areo. Per questo motivo la tariffa è disponibile solo se ci saranno posti frontali liberi.

La tariffa, permette anche di portare un bagaglio più grande in cabina (da riporre in cappelliera), di godere dell’imbarco prioritario e dell’opzione “bag drop“.

Nulla che non si potesse ottenere giocando con le opzioni già prima disponibili, ma il processo d’acquisto diventa così decisamente più immediato. Così infatti ha dichiarato Sophie Dekkers, CCO di easyJet (CCO sta per “Chief Commercial Officer“):

Siamo soddisfatti del lancio della nuova tariffa Standard Plus, che combina due dei nostri prodotti più apprezzati – lo “speedy boarding” e l’ “upfront seat” – in un unico pacchetto, in modo che i clienti possano vedere il costo totale nella prima fase della prenotazione.

La tariffa Standard e la Tariffa Flexi:

La tariffa “Standard Plus” di Easyjet si colloca quindi in posizione intermedia tra la “tariffa basic“ chiamata “Standard” (che consente portare solo un bagaglio a bordo, di piccole dimensioni, da collocare sotto il sedile) e quella “all inclusive” chiamata “Flexi” (numero illimitato di modifiche della data, modifiche gratuite alla rotta, ma anche 2 bagagli a mano, bagaglio da stiva, selezione del posto, speedy Boarding easyJet Plus, consegna bagagli easyJet Plus, accesso preferenziale, Fast Track ai varchi di sicurezza).

