Ryanair, cambio data gratis esteso ai voli prenotati fino al 31 marzo 2021: continuano le restrizioni ai viaggi in Europa e allora Ryanair, il colosso irlandese dei voli low cost decide di estendere di due mesi, fino al 31 marzo 2021, l’annullamento del supplemento per il cambio volo.

Detto in altre parole, tutti ai clienti che prenoteranno un volo con Ryanair entro il 31 marzo 2021, saranno consentite fino a due modifiche della data di prenotazione, fino al 31 ottobre 2021.

Insomma, maggiore flessibilità nell’organizzazione le vacanze primaverili ed estive, e maggiore tranquillità per i viaggiatori che sanno così di non rimanere incastrati.

Così il portavoce di Ryanair:

Se i tuoi piani cambiano, anche la tua prenotazione può cambiare. Per fornire la massima flessibilità e fiducia possibile ai clienti Ryanair, abbiamo esteso l’annullamento della tariffa per il cambio volo a tutte le prenotazioni effettuate a gennaio, febbraio e marzo.

E ancora:

Consapevole del fatto che le restrizioni legate al Covid cambiano di continuo, Ryanair consente ora fino a due modifiche gratuite della data del volo su tutte queste prenotazioni, fino al 31 ottobre 2021.

Nota bene: al momento in cui scriviamo lo slittamento del cambio volo senza penale non è stato ancora inserito sul sito di Ryanair, il quale non risulta ancora aggiornato, la news è comunque ufficiale.

La nostra speranza e quella di Ryanair è che ovviamente, tutto ciò non si renda necessario e che la campagna di vaccinazione in atto, per quanto a rilento, possa permetterci di avere un’estate serena.

