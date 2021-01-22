Faro di Marconi a Capo Figari diventa un B&B: vi avevamo parlato tempo addietro del bando della Regione per il recupero dei fari che giacciono in stato di abbandono lungo le coste della Sardegna. Spesso strutture molto importanti dal punto di vista storico e che furono edificati in luoghi panoramici di grande bellezza.

E’ il caso ad esempio dell’ ex-semaforo di Capo figari a Golfo Aranci, dove Guglielmo Marconi svolse il suo famoso esperimento con il quale riuscì a creare un ponte radio a onde corte con una trasmittente situata a Rocca del Papa nel Lazio. Un esperimento che possiamo considerare alla base anche dell’attuale tecnologia utilizzata dai nostri smartphone.

Il Faro di Marconi diventa un Bed and Breakfast:

La struttura è in pessime condizioni di conservazione, si può tranquillamente affermare che cade a pezzi, eppure il suo fascino è talmente grande che ogni anno decine di turisti ed escursionisti vi si recano dalla vicina Golfo Aranci.

Ma non solo, il luogo è così suggestivo che qualcuno ha deciso di investire nel uso recupero per trasformarlo in un B&B. Si tratta della Newfari, la società che avrà in cambio di un canone annuo di 35mila euro dovrà recuperare e riqualificare la struttura, realizzando stanze e pertinenze destinate ai vacanzieri.

Proprio la vocazione turistica di questi luoghi ha portato ad offerte di trasformazione in strutture ricettive un po’ per tutti i fari offerti in concessione.

Faro di Capo Figari punto di riferimento per gli escursionisti:

Il Comune di Golfo Aranci, negli anni, amministrazione dopo amministrazione, aveva sempre cercato di ottenere in gestione il bene per poterlo mettere in sicurezza e recuperare, trovandosi di fronte allo stop del ministero.

Adesso ci penseranno i privati, il faro sarà al centro di un percorso di valorizzazione storico-ambientale ed escursionistico del territorio di Capo Figari, con la possibilità di allargare il turismo ai mesi spalla e alla bassa stagione. Figari è anche l’antico nome di Golfo Aranci.

Dove si trova il Semaforo di Capo Figari (Mappa Golfo Aranci):

