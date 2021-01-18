Sartiglia di Oristano 2021 ANNULLATA a causa del Covid-19: il rischio c’era, ve ne avevamo già parlato alla fine dello scorso novembre, si è provato ad aspettare fino all’ultimo, ma alla fine gli organizzatori si sono dovuti arrendere ad una pandemia che non accenna a scomparire ne a fare passi indietro: la Sartiglia 2021 non si farà.

Così infatti gli organizzatori della Fondazione Sartiglia, hanno dato l’annuncio sul sito ufficiale della manifestazione:

Preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha deciso che la manifestazione non potrà tenersi.

Troppo alto infatti il rischio di far arrivare a Oristano 135mila persone come nell’edizione dello scorso anno. Ma troppo alto anche il rischio di spendere ingenti somme per l’ organizzazione della Sartiglia, con il rischio di vedersi tutto bloccato da un decreto legge o un DPCM.

Non tutto è però perduto, si sta infatti cercando di trovare la soluzione per salvaguardare i momenti più strettamente aderenti alla ritualità della manifestazione, attività da svolgersi in maniera strettamente privata e magari in diretta streaming. Si attende però un incontro con il Questore di Oristano, attualmente fuori sede, ne sapremo di più nei prossimi giorni.

