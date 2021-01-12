Nuovo volo Forlì-Cagliari nell’Estate 2021 con Ego Airways!
Nuovo volo Forlì-Cagliari da giugno a ottobre 2021 con Ego Airways: si chiama Ego Airways ed è la nuova compagnia aerea privata tutta italiana che ha dal prossimo marzo comincerà ad operare le proprie rotte e i propri voli. La compagnia ha due hub: l’aeroporto Ridolfi di Forlì e quello Fontanarossa di Catania.
E proprio lo scalo aereo di Forlì verrà collegato all’aeroporto di Cagliari-Elmas durante l’estate 2021, per la precisione dal 4 giugno al 30 ottobre 2021.
L’aeroporto di Forlì si trova alla periferia sudorientale della cittadina romagnola, in provincia di Forlì-Cesena e dista circa:
- 33 chilometri da Ravenna,
- 55 da Rimini,
- 75 chilometri da Bologna,
- 90 da Pesaro,
- 99 da Ferrara.
Frequenze, orari di partenza e durata del volo:
La frequenza dei voli Forlì–Cagliari sarà bisettimanale, il sabato e la domenica, con gli orari di partenza dei voli dalla Sardegna rispettivamente alle ore 17:25 e 08:50.
La durata del volo è di circa 1 ora e 20 minuti. L’aereo utilizzato un Embraer 190.
Tariffe, biglietti a partire da 48,33 euro:
Molto interessanti i prezzi dei biglietti, che partono da 48,33 euro da Cagliari e da 62,63 euro da Forlì per la tariffa base, chiamata “Just Go“, ma vediamo come funziona:
JUST GO:
- 9 kg bag. a mano
- (55 x 35 x 25 cm)
- Web check-in 24 ore
- Cambi non permessi
JUST GO PLUS:
- 9 kg bag. a mano
- (55 x 35 x 25 cm)
- 15 kg bag. in stiva
- Posto standard
- Web check-in 15 gg.
- Cambi con supplemento
- Tariffa: +20,00 EUR (rispetto alla JUST GO)
JUST GO LOUNGE:
- 9 kg bag. a mano
- (55 x 35 x 25 cm)
- 20 kg bag. in stiva
- Posto più comodo
- (pitch 33 pollici)
- Web check-in 15 gg.
- Imbarco prioritario
- Cambi data illimitati
- Tariffa: +55,00 EUR (rispetto alla JUST GO)
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:
Vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di Ego Airways.
