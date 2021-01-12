Nuovo volo Forlì-Cagliari da giugno a ottobre 2021 con Ego Airways: si chiama Ego Airways ed è la nuova compagnia aerea privata tutta italiana che ha dal prossimo marzo comincerà ad operare le proprie rotte e i propri voli. La compagnia ha due hub: l’aeroporto Ridolfi di Forlì e quello Fontanarossa di Catania.

E proprio lo scalo aereo di Forlì verrà collegato all’aeroporto di Cagliari-Elmas durante l’estate 2021, per la precisione dal 4 giugno al 30 ottobre 2021.

L’aeroporto di Forlì si trova alla periferia sudorientale della cittadina romagnola, in provincia di Forlì-Cesena e dista circa:

33 chilometri da Ravenna,

55 da Rimini,

75 chilometri da Bologna,

90 da Pesaro,

99 da Ferrara.

Frequenze, orari di partenza e durata del volo:

La frequenza dei voli Forlì–Cagliari sarà bisettimanale, il sabato e la domenica, con gli orari di partenza dei voli dalla Sardegna rispettivamente alle ore 17:25 e 08:50.

La durata del volo è di circa 1 ora e 20 minuti. L’aereo utilizzato un Embraer 190.

Tariffe, biglietti a partire da 48,33 euro:

Molto interessanti i prezzi dei biglietti, che partono da 48,33 euro da Cagliari e da 62,63 euro da Forlì per la tariffa base, chiamata “Just Go“, ma vediamo come funziona:

JUST GO:

9 kg bag. a mano

(55 x 35 x 25 cm)

Web check-in 24 ore

Cambi non permessi

JUST GO PLUS:

9 kg bag. a mano

(55 x 35 x 25 cm)

15 kg bag. in stiva

Posto standard

Web check-in 15 gg.

Cambi con supplemento

Tariffa: +20,00 EUR (rispetto alla JUST GO)

JUST GO LOUNGE:

9 kg bag. a mano

(55 x 35 x 25 cm)

20 kg bag. in stiva

Posto più comodo

(pitch 33 pollici)

Web check-in 15 gg.

Imbarco prioritario

Cambi data illimitati

Tariffa: +55,00 EUR (rispetto alla JUST GO)

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale di Ego Airways.

