Italian Wedding Awards 2021, una marea di premi per la Sardegna!
Italian Wedding Awards 2021, una marea di premi per la Sardegna: nei giorni scorsi è uscita la notizia di come, per gli stranieri, l’Italia sia divenuta la seconda meta più desiderata al mondo nella quale sposarsi, subito dopo Bali.
Si tratta quindi di una grande occasione anche per la Sardegna, che ha appena fatto incetta di premi agli IWA, gli “Italian Wedding Awards“, gli Oscar italiani dei “wedding planner“.
Italian Wedding Awards, tutti i sardi premiati:
Tanti gli stilisti, designer, aziende e organizzatori sardi nell’ambito dei matrimoni in Italia premiati dalla giuria internazionale, eccoli tutti, categoria per categoria:
- Categoria “Migliori abiti da sposo”: vince la sartoria Modolo di Orani che che aveva già vinto lo scorso anno;
- Categoria “Migliori abiti da sposa”: vince la designer Elisabetta Delogu;
- Categoria “Abiti da cerimonia”: vince Dama Atelier di Cagliari;
- Categoria “Gioielleria”: vince la Diamanteria Iorio nel corso Vittorio Emanuele II a Cagliari;
- Categoria “Catering”: vince la Emerald Empire di Olbia, azienda che progetta e realizza eventi, privati o aziendali in tutta Italia;
- Categoria “Miglior cantante per le cerimonie”: vince Susanna Carboni, soprano di Macomer, diplomata in canto lirico al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, allieva di star della lirica come Montserrat Caballé, Renata Scotto e Elizabeth Norberg Schulz e Fiorenza Cedolins.
Questo risultato è stato ottenuto anche grazie all’impegno di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, wedding planners cagliaritane a loro volta premiate come migliori referenti regionali d’Italia del concorso.
