Sardegna, screening di massa in Ogliastra, eseguiti 27 mila tamponi, trovati 132 positivi al Covid-19: L’Ogliastra è la regione più isolata della Sardegna, un fattore che ha permesso a quest’area dell’isola di conservare l’antico DNA della popolazione (con tante zone blu, nelle quali si trovano le più alte concentrazioni di centenari al mondo), di custodire le proprie tradizioni nei millenni (culurgionis igp, seadas, cannonau), di ma anche di preservare praticamente inalterate le proprie coste.

Tanto che nella prima ondata proprio l’Ogliastra rimase completamente Covid Free. Non pare quindi strano che si sia scelta proprio l’Ogliastra per far partire l’ambizioso piano di screening di massa anti-Covid che interesserà nei prossimi mesi tutta la Sardegna. E’ l’operazione “Sardi e Sicuri“.

Sardi e Sicuri partita in Ogliastra:

Il 4 e 5 gennaio 2021, nella ex provincia d’Ogliastra, si sono svolti 26.936 tamponi rapidi su una popolazione totale di poco più di 57mila abitanti. Nel complesso sono risultate positive al Covid 132 persone.

Ma non solo, alle persone risultate negative, fra 7 giorni verrà fatto un nuovo tampone, per verificare che siano ancora e/o davvero negative. Cambierà però il tipo di tampone, se ieri e avantieri è stato utilizzato un tamponi antigenici rapidi cromatografici (in grado di restituire un risultato visibile a occhio nudo tramite la colorazione, nell’arco di 15 minuti), fra una settimana saranno impiegati i tamponi antigenici immunofluorescenti (risultato entro 24 ore attraverso l’analisi con un apposito macchinario).

Le persone risultate positive invece vengono immediatamente sottoposte al tampone molecolare. Ma non solo, vengono subito tracciati tutti i contatti stretti. E’ quello che possiamo definire il “metodo Crisanti”, il famoso virologo consulente della Regione in questo progetto. Il risultato dei tamponi molecolari dovrebbe arrivare entro 24 ore.

Lo screening interesserà pian piano – oddio, speriamo non troppo piano – tutta la Sardegna, procedendo per aree omogenee.

Vaccini a rilento, Sardegna ultima regione d’Italia:

A rilento invece i vaccini, la Sardegna è al momento ultima in Italia per numero di vaccinazioni eseguite in rapporto alle dosi disponibili, i rallentamenti sono stati causati anche da siringhe non adeguate.

L’auspicio di tutti è che l’azione combinata dello screening di massa assieme ai vaccini renda la Sardegna Covid free entro l’Estate 2021, così che la nostra isola diventi un Paradiso Sicuro per i turisti.