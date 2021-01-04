Doppia offerta Ryanair per la Sardegna, scadono il 4 e 6 gennaio 2021 rispettivamente: sono due le promozione attive sul sito ufficiale di Ryanair, che cerca di avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza nella prenotazione dei voli per la prossima estate 2021.

Grazie all’arrivo dei vaccini infatti, si spera che sarà più facile stabilizzare l’emergenza sanitaria entro la prossima stagione estiva, riuscendo così ad evitare la ripartenza dei contagi in autunno. La stessa Ryanair sta puntando proprio sui vaccini nella propria campagna pubblicitaria.

Ma veniamo a noi e ai tanti viaggi in offerta da e per la Sardegna con la compagnia aerea low cost irlandese.

Estate in Italia:

La prima offerta è valida per sole 24 ore, cioè per la giornata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021 e prevede uno sconto del 10% su numerosi voli anche da e per la Sardegna, dove Ryanair serve l’aeroporto di Cagliari e lo scalo aereo di Alghero.

Insomma, prenota entro il 4 gennaio 2021 per viaggiare dal 4 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021. Nessun supplemento per il cambio volo.

Attenzione però, tutte le tariffe sono soggette a disponibilità e si applicano termini e condizioni.

Estate in partenza:

La seconda promozione attiva sul sito di Ryanair a una scadenza più lunga, avete tempo fino al 6 gennaio 2021 per ottenere uno sconto fino a 30 euro sul vostro biglietto di andata e ritorno.

Come detto si può acquistare i biglietti da subito e fino al 6 gennaio 2021 per volare dal 4 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021.

Anche in questo caso non c’è nessun supplemento per il cambio volo, e tariffe sono soggette a disponibilità e si applicano termini e condizioni.

Per maggiori info e prenotazioni:

Per conoscere meglio i dettagli delle offerte, gli orari dei voli, le regole sui bagagli e provare a fare un preventivo vi invitiamo a visitare direttamente il sito ufficiale di Ryanair, l’unico a fare fede.