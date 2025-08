Ponti e Festività 2021 in Italia e in Sardegna: come ogni inizio anno andiamo a vedere quali saranno le date delle principali festività in Italia nel 2021, per capire anche quali saranno i ponti più lunghi e potersi organizzare i periodi di vacanza. Covid permettendo.

Il timore infatti è sempre quello di finire in zona arancione o rossa, con lockdown che ci possano costringere a restare a casa per periodi assai più lunghi, anche perché, se anche i vaccini dovessero dare l’esito sperato, l’effetto si vedrebbe in maniera marcata solo nella seconda metà dell’anno.

E allora ecco che molte festività quest’anno cadano di sabato o domenica ha meno senso che negli anni scorsi. Qualche esempio?

Il 25 aprile 2021 invece cade di domenica e il Primo maggio al sabato. Natale sara di sabato, Santo Stefano di domenica, mentre il 1 gennaio 2022 sarà di sabato.

Interessante invece il possibile ponte di Halloween, quando si spera che il Covid sia ormai sotto controllo, il 1 novembre infatti sarà di lunedì permettendo di allineare 3 giorni di vacanza.

Feste Nazionali 2021 in Italia (festivi):

Venerdì, 1 gennaio 2021 – Capodanno

Mercoledì, 6 gennaio 2021 – Epifania

Domenica, 4 aprile 2021 – Pasqua

Lunedì, 5 aprile 2021 – Pasquetta

Domenica, 25 aprile 2021 – Festa della Liberazione dal nazifascismo

Sabato, 1 maggio 2021 – Festa dei Lavoratori e Sant’Efisio

Mercoledì, 2 giugno 2021 – Festa della Repubblica (con due giorni di ferie diventa un interessante ponte primaverile)

(con due giorni di ferie diventa un interessante ponte primaverile) Domenica, 15 agosto 2021 – Ferragosto, Assunzione di Maria

Lunedì, 1 novembre 2021 – Tutti i Santi (per un bel ponte di Halloween)

(per un bel ponte di Halloween) Mercoledì, 8 dicembre 2021 – Immacolata Concezione (anche in questo caso con due giorni di ferie si puo’ organizzare un bel ponte pre-natalizio)

(anche in questo caso con due giorni di ferie si puo’ organizzare un bel ponte pre-natalizio) Sabato, 25 dicembre 2021 – Santo Natale

Domenica, 26 dicembre 2021 – Santo Stefano

La fonte è il sito del Governo Italiano, dove trovate anche l’elenco le solennità civili e le principali giornate celebrative nazionali e internazionali, anche se non sono considerate giornate festive.

Principali feste patronali 2021 in Italia (festivi):

Prima di concentrarci a fondo sulla Sardegna, ecco le principali feste patronali in Italia:

Sabato, 8 maggio 2021 – Festa di San Nicola a Bari

Giovedì, 24 giugno 2021 – Natività di San Giovanni Battista a Firenze, Genova, Torino

Sabato, 26 giugno 2021 – Feste Vigiliane a Trento

Martedì, 29 giugno 2021 – Festa di San Pietro e Paolo a Roma

Giovedì, 15 luglio 2021 – Festa di Santa Rosalia a Palermo

Domenica, 19 settembre 2021 – Festa di San Gennaro a Napoli

Lunedì, 4 ottobre 2021 – Festa di San Petronio a Bologna

Mercoledì, 3 novembre 2021 – Festa di San Giusto a Trieste

Martedì, 7 dicembre 2021 – Festa di Sant’Ambrogio a Milano

Principali feste patronali 2021 in Sardegna (festivi):

Sabato, 13 febbraio 2021- Festa di San Archelao a Oristano

Sabato, 15 maggio 2021 – Festa di San Simplicio a Olbia

Giovedì, 5 agosto 2021 – Festa di Santa Maria della Neve a Nuoro

Mercoledì, 11 agosto 2021 – Festa di Santa Chiara a Iglesias

Venerdì, 13 agosto 2021 – Festa di San Ponziano a Carbonia

Martedì, 14 settembre 2021 – Festa di Sant’Elena a Quartu Sant’Elena

Mercoledì, 29 settembre 2021 – Festa di San Michele ad Alghero

Sabato, 30 ottobre 2021 – Festa di San Saturnino a Cagliari

Martedì, 30 novembre 2021 – Festa di Sant’Andrea a Tortolì

Lunedì, 6 dicembre 2021 – Festa di San Nicola a Sassari

Date delle feste civili 2021 (non festivi):

Giovedì, 11 febbraio 2021 – Giovedì grasso, Carnevale

Domenica, 14 febbraio 2021 – Festa degli innamorati

Martedì, 16 febbraio 2021 – Martedì grasso, Carnevale

Lunedì, 8 marzo 2021 – Festa della donna

Venerdì, 19 marzo 2021 – Festa del papà

Domenica, 9 maggio 2021 – Festa della mamma

Domenica, 31 ottobre 2021 – Halloween

Martedì, 2 novembre 2021 – Commemorazione dei defunti

Venerdì, 12 novembre 2021 – Festa dei caduti

Principali Feste 2021 in Sardegna:

