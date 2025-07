Raccolta differenziata dei rifiuti, Sardegna seconda regione in Italia nel 2019: chiudiamo il 2020 con una buona notizia, la Sardegna è stata la seconda ragione italiana per capacità di differenziare i rifiuti e avviarli al recupero con una percentuale del 73,3% (+6,3 rispetto all’anno precedente). Siamo oltre le previsioni del “Piano regionale di gestione dei rifiuti“.

Meglio della Sardegna, in Italia, fa solo il Veneto, con un risultato 74,7% di raccolta differenziata. I dati sono stati diffusi dall’Ispra (“Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale“) nel “Rapporto Rifiuti Urbani 2019“.

Raccolta differenziata nelle province della Sardegna (anno 2019):

Questi i datti raccolti e diffusi dall’Arpas (“Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna“) sulla raccolta differenziata in Sardegna nel 2019, divisi provincia per provincia. Brilla il grande passo avanti di Cagliari, una volta pecora nera della Sardegna:

Provincia di Nuoro : 78,19% (74,78% nel 2018);

: 78,19% (74,78% nel 2018); Provincia di Oristano : 77,96% (74,94% nel 2018);

: 77,96% (74,94% nel 2018); Provincia del Sud Sardegna : 76,46% (73,18% nel 2018);

: 76,46% (73,18% nel 2018); Città metropolitana di Cagliari : 71,10% (57,86% nel 2018);

: 71,10% (57,86% nel 2018); Provincia di Sassari: 69,56% (65,72% nel 2018)

Un successo enorme se si pensa che solo 17 anni prima, nel 2002, la Sardegna era agli ultimi posti della classifica in Italia con una percentuale davvero misera del 2,8% di rifiuti differenziati, come ricordato da Gianni Lampis, assessore regionale della Difesa dell’ambiente. Possiamo quindi essere tutti orgogliosi di questo risultato.

Grand emerito va all’apertura di sempre più ecocentri, che hanno permesso ai sardi di conferire con maggiore facilità i propri rifiuti. Il Piano regionale prevede adesso il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata nel 2022.

Tra le scommesse per il futuro ci sono il passaggio alla “tariffa puntuale“, che sarà commisurata all’effettiva produzione dei rifiuti, e almeno un ecocentro per ogni Comune, oltre a quelli costieri. In programma anche una premialità per le Amministrazioni comunali che raggiungono percentuali dell’80%.

A noi non dispiacerebbe veder anche scomparire i cumuli di rifiuti lungo le strade della Sardegna. Intanto scopri come differenziare i rifiuti se sei positivo al Coronavirus.