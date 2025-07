Concerto di fine 2020 del Teatro Lirico di Cagliari: possiamo confessarlo tranquillamente tutti, non rimpiangeremo affatto questo 2020 pieno di difficoltà e problemi, economici e sanitari, se non meteorologici. Quindi per lasciarci alle spalle questo anno complicato e salutare l’arrivo del 2021, cosa c’è di meglio dell’ormai classico concerto di fine anno del Teatro Lirico di Cagliari?

Il concerto proporrà al pubblico importanti brani sinfonici e famose pagine corali, senza dimenticare valzer e ouverture. Dirigerà l’orchestra del Teatro lirico di Cagliari il direttore d’orchestra, compositore, pianista e scrittore francese Frédéric Chaslin. Maestro del coro del Teatro lirico di Cagliari sarà invece Giovanni Andreoli.

A causa del Covid si svolgerà a porte chiuse, perciò dovrà essere gustato dal pubblico in tv o sul web.

Il concerto in TV e sul WEB:

Il concerto, della durata di circa 60 minuti, verrà così trasmesso in differita nella serata di giovedì 31 dicembre 2020 alle ore 21:00, sull’emittente televisiva Videolina (Canale 10 del Digitale Terrestre – su satellite al Canale 819 di Sky e TivùSat) e – in streaming sul web sui siti di Videolina e de L’Unione Sarda.

Repliche:

Due le repliche in programma, sempre su Videolina:

Venerdì, 1 gennaio 2021, alle ore 18:00 ,

, Mercoledì, 6 gennaio 2021, alle ore 9:00.

Inoltre la registrazione della differita è disponibile on demand sul sito videolina.it.

Programma concerto di fine anno 2020:

Ecco le opere e i brani che verranno eseguiti:

Leichte Kavallerie: Ouverture di Franz von Suppé ;

; Capriccio spagnolo op. 34 di Nikolaj Rimskij-Korsakov ;

; Il Principe Igor: Danze polovesiane di Aleksandr Borodin ;

; An der schönen blauen Donau op. 314, Die Fledermaus: Ouverture, Der Zigeunerbaron: Einzugsmarsch di Johann Strauss figlio.

