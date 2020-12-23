Regalo di Natale anche all’ultimo secondo con i buoni regalo Amazon, Ryanair, Volotea eDreams: sempre bello riuscire a comprare dei regali di Natale originali per tutti, per lui, per lei, per amici e parenti, figli e nipoti. Molte volte però non si sa di preciso cosa comprare, altre volte – è capitato un po’ a tutti – , ci siamo proprio dimenticati di questa o quella persona.

Un vero problema specie in tempi di lockdown, zone arancioni e rosse, durante le quali muoversi diventa un problema.

Ci sono anche gli acquisti online certo, ma poi chissà quanto ci vuole ad arrivare il pacco e presentarsi da amici e parenti a mani vuote è sempre antipatico. C’è però una soluzione che farà felici tutti: il buono regalo Amazon.

E non solo Amazon, andiamo però con ordine:

Un buono regalo può salvare il Natale:

Il buono è uno splendido regalo, perché chi lo riceve potrà comprarsi quello che più preferisce, senza bisogno di musi lunghi o la necessità di cambiarlo o riciclarlo. Inoltre si attiva istantaneamente, a seconda di cosa scegliamo.

Buono regalo Amazon, ecco come funziona:

Con Amazon ad esempio, si può scegliere di far arrivare il buono regalo anche via email o persino SMS, oppure lo si può stampare e consegnare a mano. Gli importi variano, quelli prestabiliti vanno da 20 a 75 euro con diversi tagli intermedi, ma si possono dare anche cifre più importanti.

I Buoni Regalo Amazon hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione e consentono di acquistare tra i milioni di articoli presenti su Amazon.it.

Sempre su Amazon, per i nostri ragazzi, si possono comprare anche:

Buoni regalo per viaggiare con Ryanair e Volotea e eDreams:

Il Covid non durerà per sempre, sta anche arrivando il vaccino, è molto probabile che la prossima estate sia quasi normale, perché allora non regalare un buono regalo per viaggiare?

Si tratta infatti di un regalo amatissimo, specie tra i giovani. Trovate a questo link i buoni regalo da spendere sulle maggiori compagnie aeree low cost:

Buono regalo Volotea : i Volotea Xmas Gifts arrivano fino a mille euro , ma potete regalare anche altri oggetti!

: i , ma potete regalare anche altri oggetti! Buoni regalo Ryanair : i voucher regalo Ryanair sono riscattabili su tutte le tratte Ryanair e per più di 200 destinazioni. Si parte da 25 euro !

: i sono riscattabili su tutte le tratte Ryanair e per più di 200 destinazioni. ! Buono regalo eDreams: il voucher regalo di eDreams è disponibile in tagli da 25€, 50€, 100€, 150€, 200€ e 250€ ed è utilizzabile online per prenotare uno o più voli aerei. Potrai scegliere tra oltre 40.000 destinazioni, per volare con qualsiasi compagnia aerea di linea o low cost tra quelle disponibili su eDreams. In più , dopo l’acquisto del voucher potrai registrarti su voucher.edreams.it e ricevere un buono regalo del valore di 25 euro che potrai utilizzare per una successiva prenotazione di un volo aereo (con un minimo di spesa di 300 euro).

Vi ricordiamo di rae sempre un’occhiata a termini e condizioni prima di acquistare.