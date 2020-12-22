Luci in miniera all’Argentiera prorogato fino al 15 gennaio 2021!

AGGIORNAMENTO: l’evento “Luci in miniera” all’Argentiera è stato prorogato fino al 15 gennaio 2021.

Luci in miniera all’Argentiera: torna anche quest’anno nel borgo minerario sul mare dell’Argentiera, in comune di Sassari ma geograficamente lungo costa a metà strada fra Alghero (hai visto le luminarie di Natale di Alghero?) e Stintino (hai già visto il Presepe gigante di Stintino?), il suggestivo percorso di “Luci in miniera“.

L’ex borgo minerario può essere così riscoperto con un percorso inedito e interattivo che coinvolge il visitatore con luci, video proiezioni, installazioni luminose e sonore, ma anche opere in realtà aumentata per riscoprire.

Al tempo del Covid giova ricordare che le visite alle installazioni sono libere e si svolgono all’aperto, in sicurezza e autonomia. Insomma un’esperienza immersiva unica e gratuita alla scoperta della memoria storica e identitaria di questo affascinante luogo.

Luci in miniera, le attrazioni 2020:

Rispetto allo scorso anno, nell’edizione 2020 dell’evento ci sono numerose novità, sono ben 5 infatti le nuove opere luminose:

Albero del buio : un albero di Natale architettonico creato con luci e lanterne luminose che raffigurano la storia della miniera e dei suoi protagonisti.

: un albero di Natale architettonico che raffigurano la storia della miniera e dei suoi protagonisti. Terra : uno speciale allestimento che accoglie all’aria aperta la mostra permanente memorie ospitata all’interno del museo nell’antica laveria in legno, oggi chiuso a causa dell’emergenza sanitaria. Si può anche percorrere una sezione di una galleria sotterranea : un viaggio che riporta alla luce la vita del borgo e dei suoi abitanti.

: uno speciale allestimento che accoglie all’aria aperta la mostra permanente memorie ospitata all’interno del museo nell’antica laveria in legno, oggi chiuso a causa dell’emergenza sanitaria. Si può anche : un viaggio che riporta alla luce la vita del borgo e dei suoi abitanti. Aria : un’ installazione sonora e luminosa , permanente e itinerante, che durante la manifestazione andrà ad illuminare i luoghi più significativi della borgata, invitando il pubblico all’ascolto e alla scoperta del luogo.

: un’ , permanente e itinerante, che durante la manifestazione andrà ad illuminare i luoghi più significativi della borgata, invitando il pubblico all’ascolto e alla scoperta del luogo. Acqua : uno spettacolo straordinario che ogni sera illuminerà e arricchirà con giochi di luci l’Antica Laveria in legno, l’edificio più emblematico e rappresentativo della borgata, dove veniva “lavato” e “arricchito” il minerale estratto. Le proiezioni con effetti scenografici e suggestivi trasformeranno la facciata del museo in un palcoscenico unico e dinamico.

: uno spettacolo straordinario che ogni sera illuminerà e arricchirà con l’Antica Laveria in legno, l’edificio più emblematico e rappresentativo della borgata, dove veniva “lavato” e “arricchito” il minerale estratto. Le proiezioni con effetti scenografici e suggestivi trasformeranno la facciata del museo in un palcoscenico unico e dinamico. Fuoco: l’installazione illuminerà le opere di “ARgentiera in Augmented Reality“, l’allestimento permanente a cielo aperto che coniuga memoria storica e innovazione tecnologica realizzato in collaborazione con Bepart. Le opere potranno prendere vita anche di notte grazie a speciali contenuti audiovisivi e di animazione digitale fruibili in realtà aumentata attraverso il semplice utilizzo dello smartphone.

Il Lan-Kit:

Utilizzando lo speciale “LANT-KIT” i visitatori potranno infine creare delle lanterne luminose personalizzate, che potranno essere portate via come ricordo, oppure essere posizionate nel cuore della miniera, in supporto ai tour “notturni”.

Dove si trova l’Argentiera sulla mappa:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Luci in miniera all’Argentiera è uno degli eventi di spicco della programmazione culturale di LandWorks Plus, il progetto di rigenerazione urbana e innovazione sociale e culturale che ha dato vita al MAR-Miniera Argentiera, il primo museo minerario a cielo aperto in realtà aumentata. Cliccate sui link contenuti in questo paragrafo per avere maggiori dettagli e informazioni.

