Strada Sassari-Olbia, altri 16 km aperti al traffico tra Berchidda e Monti!

Strada Statale Sassari Olbia, altri 16 km aperti al traffico tra Berchidda e Monti: l’Anas ha aperto oggi al traffico un nuovo tratto della nuova strada statale 729 Sassari–Olbia, una 4 corsie che permetterà di connettere più velocemente e con maggior sicurezza le due città maggiori del nord Sardegna.

In realtà si tratta di un ammodernamento e di un adeguamento a 4 corsie della rete esistente, che ingloba le strade statali 199 e 597, razionalizzando la viabilità.

Il tratto aperto al traffico oggi è lungo circa 16 km ed è situato nei territori comunali di Berchidda e Monti. Per la precisione è il tratto che va dal km 46 in corrispondenza dello vincolo di Berchidda, fino al km 61,450, in continuità col tracciato già concluso fino all’ingresso della città di Olbia.

Un’opera pubblica imponente con 10 ponti, 3 cavalcavia di attraversamento,

2 viadotti e un cavalcaferrovia

Strada Sassari-Olbia, progetto:

Siamo arrivati così al completamento di ben 60 degli 80 chilometri previsti della nuova strada a quattro corsie, con elevati standard di sicurezza e tempi di percorrenza inferiori. Una volta conclusi i lavori infatti vi si potrà viaggiare a 110km/h.

Strada Sassari-Olbia, lavori:

Proseguono i lavori di realizzazione del lotto 2, tra Ardara ed Ozieri, la cui conclusione è prevista entro il 2021, e del lotto 4, tra Oschiri e Berchidda.

Importanza strada Sassari-Olbia:

Per capire l’importanza di questa strada, si pensi che una volta finita metterà in comunicazione le 4 principali città del nord Sardegna: Sassari, Porto Torres, Tempio e Olbia, gli aeroporti di Olbia e Alghero, e i porti di Olbia e Porto Torres. Importante in questo senso, anche l’annunciato completamento dell’ultimo tratto della Sassari-Alghero, proprio nel tratto ad oggi più pericoloso.