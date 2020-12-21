21 dicembre 2020, solstizio di inverno e unione planetaria tra Giove e Saturno!

21 dicembre 2020, solstizio di inverno e unione planetaria: quello di oggi è un giorno importante, è infatti la giornata dell’anno nella quale ci sono il maggior numero di ore di buio, da domani la luce riprenderà a guadagnare minuti. E’ il così detto solstizio d’inverno, una volta festeggiato da tutti i popoli della terra con nomi come “Saturnalia“, “Jul” o “Yule“. Anche molti nuraghi sono stati costruiti in maniera tale da misurare questo fenomeno celeste.

Ma quest’anno c’è una particolarità in più, stanotte infatti Giove e Saturno si incontreranno in cielo, saranno talmente vicini da sembrare un’unica stella, che ci apparirà luminosissima verso ovest.

L’appuntamento è per stasera subito dopo il tramonto, quando si avrà la distanza minima tra i due pianeti di soli 6’6.6″ (un decimo del diametro apparente della Luna).

Era dal 1623 che Giove e Saturno non apparivano così vicini nella volta celeste e per assistere nuovamente a questo fenomeno dovremo aspettare al 2080, quando molti di noi non ci saranno più.

Il cielo di dicembre 2020:

Congiunzione tra Giove e Saturno fu la stella cometa dei Magi?

E c’è chi ritiene che proprio questo fenomeno celeste fu la “stella cometa” che fece partire i Re Magi verso Betlemme più di 2mila anni fa.

Quella poi passata alla storia come stella cometa potrebbe infatti essere stata proprio la congiunzione planetaria tra Giove e Saturno, caratterizzata dall’essere “tripla” (ossia i pianeti si avvicinano e allontanano tre volte nell’arco di 7 mesi, non separandosi mai più di 3° tra loro) e avvenuta da maggio a dicembre del 7 a.C.. Per chi non lo sapesse è questa una delle date più probabili dell’effettiva nascita di Cristo.

Non siamo in grado di dirvi quanto vi sia di corretto nella storia della “Stella di Betlemme“, ma questa interpretazione astronomica è così bella e interessante che meritava che ve la raccontassimo!