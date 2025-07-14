Calendario Autovelox in Sardegna, tutti i giorni dal 21 al 27 luglio 2025 . Ecco tutte le postazioni sulle strade statali della nostra isola!

Autovelox in Sardegna, ecco dove si trovano le postazioni della Polizia Stradale da oggi al 27 luglio 2025: come ogni settimana la Polizia di Stato ha diramato la lista delle postazioni autovelox dal 21 al 27 luglio 2025 , col fine di sensibilizzare gli automobilisti sulla necessità di una guida accorta e rispettosa del codice della strada.

Prima però ricordiamo che martedì 28 maggio 2024 è stato approvato il decreto che regolamenta ulteriormente il settore degli autovelox, mentre a fino anno è stata approvata la legge n. 177 del 25 novembre 2024, intitolata “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada“, celebre per forti sanzioni per chi mette alla guida in stato di ebbrezza.

Ciò precisato, ecco dove trovate gli autovelox operati dagli agenti della “stradale” sulle strade della Sardegna, oggi e nei prossimi giorni. L’invito è sempre quello di guidare con prudenza e di rispettare i limiti di velocità.

ATTENZIONE: sono numerosi e ripetuti i controlli e gli autovelox sulla SS131, l’arteria stradale più trafficata della Sardegna.

Autovelox in Sardegna dal 21 al 24 luglio 2025:

Lunedì, 21 luglio 2025 : Strada Statale SS / 131 Carlo Felice OR

: Martedì, 22 luglio 2025: Strada Statale SS / 131 Carlo Felice NU Strada Statale SS / 131 Carlo Felice OR Strada Statale SS / 131 Carlo Felice SS Strada Statale SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU Strada Statale SS / 131 Dir. Centrale Nuorese SS

Mercoledì, 23 luglio 2025: Strada Statale SS / 131 Carlo Felice CA Strada Statale SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU Strada Statale SS / 554 Cagliaritana CA Strada Statale SS / 729 Sassari – Olbia SS

Giovedì, 24 luglio 2025: Strada Provinciale SP / 2 Pedemontana CA



Autovelox Sardegna Weekend 25, 26, 27 luglio 2025:

Venerdì, 25 luglio 2025 : Strada Statale SS / 125 Orientale Sarda NU Strada Statale SS / 131 Carlo Felice OR Strada Statale SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

: Sabato, 26 luglio 2025 : Strada Statale SS / 131 Carlo Felice OR Strada Statale SS / 291 della Nurra SS Strada Statale SS / 729 Sassari – Olbia SS

: Domenica, 27 luglio 2025 : Strada Statale SS / 131 Carlo Felice CA

:

Nota bene: la suddivisione delle stradi statali e provinciali, fa riferimento alle vecchie 4 province sarde: Cagliari (che include la città metropolitana di Cagliari e provincia del Sud Sardegna, che a sua volta include anche il Medio Campidano e il Sulcis), Sassari (Gallura inclusa), Oristano e Nuoro (Ogliastra inclusa).

Autovelox nel weekend in Sardegna : abbiamo segnalato in rosso le date che cadono di sabato, domenica e nei giorni festivi.

Trovate tutti i dettagli sul sito della Polizia Stradale.

Take aways sugli autovelox in Sardegna

Frequenza e posizione degli autovelox: dal 21 al 27 luglio 2025, la Polizia Stradale ha predisposto numerosi controlli sulle principali arterie della Sardegna, in particolare sulla Strada Statale 131 “Carlo Felice”, la più trafficata dell’isola. Questo sottolinea l’importanza di mantenere una velocità adeguata e rispettare i limiti imposti.

dal 21 al 27 luglio 2025, la Polizia Stradale ha predisposto numerosi controlli sulle principali arterie della Sardegna, in particolare sulla Strada Statale 131 “Carlo Felice”, la più trafficata dell’isola. Questo sottolinea l’importanza di mantenere una velocità adeguata e rispettare i limiti imposti. Autovelox fissi e mobilità nel sud della Sardegna: Gli autovelox fissi si concentrano prevalentemente nell’area metropolitana di Cagliari, che rappresenta uno snodo cruciale per il traffico isolano. Ciò riflette l’alto volume di traffico in questa zona e la necessità di controlli costanti.

Gli autovelox fissi si concentrano prevalentemente nell’area metropolitana di Cagliari, che rappresenta uno snodo cruciale per il traffico isolano. Ciò riflette l’alto volume di traffico in questa zona e la necessità di controlli costanti. Normative e tolleranza autovelox: La legge prevede una tolleranza del 5% sui limiti di velocità rilevati dagli autovelox, con un minimo di 5 km/h. Questo margine tiene conto di eventuali errori strumentali, garantendo che le sanzioni siano applicate solo in caso di superamento significativo del limite.

La legge prevede una tolleranza del 5% sui limiti di velocità rilevati dagli autovelox, con un minimo di 5 km/h. Questo margine tiene conto di eventuali errori strumentali, garantendo che le sanzioni siano applicate solo in caso di superamento significativo del limite. Sanzioni e decurtazione dei punti patente: Le multe per eccesso di velocità variano da 42 a 3.389 euro, in base alla gravità dell’infrazione. Inoltre, la violazione comporta una decurtazione di punti patente, con conseguenze più severe per i neopatentati, che subiscono una penalizzazione doppia.

Le multe per eccesso di velocità variano da 42 a 3.389 euro, in base alla gravità dell’infrazione. Inoltre, la violazione comporta una decurtazione di punti patente, con conseguenze più severe per i neopatentati, che subiscono una penalizzazione doppia. Assenza di sistemi Tutor in Sardegna: A differenza di altre regioni italiane, in Sardegna non sono presenti sistemi Tutor per il controllo della velocità media. Questo implica che i controlli della velocità si basano esclusivamente sugli autovelox mobili e fissi presenti sulle strade.

Dove si trovano gli autovelox in Sardegna dal 21 al 27 luglio 2025?

Gli autovelox in Sardegna, dal 21 al 27 luglio 2025, si trovano su diverse strade statali, tra cui la SS131 Carlo Felice, la SS729 Sassari-Olbia e la SS131 Dir. Centrale Nuorese. Per un elenco completo, si consiglia di consultare il calendario dettagliato della Polizia Stradale.

Quali sono i limiti di velocità sulle strade della Sardegna?

I limiti di velocità in Sardegna variano a seconda del tipo di strada: 50 km/h nelle aree urbane (talvolta ridotti a 30 km/h), 70 km/h nelle strade a scorrimento veloce come l’asse mediano di Cagliari, 90 km/h nelle strade extraurbane, e 110 km/h nelle superstrade come la SS131.

Quali sono le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità in Sardegna?

Le sanzioni variano in base al superamento del limite di velocità. Per superamenti fino a 10 km/h la multa va da 42 a 173 euro; tra 11 e 40 km/h la multa va da 173 a 695 euro; tra 41 e 60 km/h la multa va da 544 a 2.174 euro e comporta la sospensione della patente. Oltre i 60 km/h la multa va da 847 a 3.389 euro, con sospensione o revoca della patente.

