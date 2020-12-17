easyJet apre le prenotazioni per il 2022 e no, non è un errore di battitura: tra i colossi dei cieli in difficoltà a causa della pandemia c’è anche easyJet, che però non si arrende e anzi rilancia, mettendo in vendita i biglietti per l’autunno inverno 2021-22 (dal 1 ottobre 2021 al 26 marzo 2022), con alcune anticipazioni persino per la primavera 2022.

Un advance booking esasperato che porta però un notevole risparmio sui voli per le vacanze invernali 2022, fornendo inoltre ulteriori opzioni fino alla primavera del 2022. Si tratta di oltre 36 milioni di posti disponibili su oltre 200mila voli per viaggiare in Europa.

NOVITÀ ESTATE 2021 –> Scopri la nuova rotta tra Cagliari e Londra Gatwick!

Lo so cosa state pensando, che mancano davvero tanti giorni e non sapiamo se per allora la pandemia sarà stata messa sotto controllo. Per questo motivo easyJet rassicura i suoi clienti: in caso di cancellazione del proprio volo, i passeggeri continuano ad avere diritto a un trasferimento gratuito su un volo alternativo, a un voucher oppure a un rimborso.

Inoltre chi ha già prenotato un volo con easyJet, ma volesse cambiare data volando nel prossimo inverno, potrà farlo senza pagare alcuna penale, se la modifica verrà effettuata entro i 14 giorni dalla partenza.

Il consiglio come sempre in questi casi è di andare sul sito web ufficiale di easyJet.