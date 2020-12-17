App Sardinia, per vacanze in Sardegna sempre più personalizzate: sarà disponibile da gennaio 2021 l’app che potrebbe cambiare una volta per tutte la modalità di organizzazione del proprio viaggio in Sardegna. La Regione Sardegna infatti, con il prezioso apporto del CRS4, ha sviluppato l’ applicazione “Sardinia“, che avrà come scopo quello di aiutare i viaggiatori a ritagliare un viaggio su misura, tenendo conto delle proprie esigenze, gusti, tempo a disposizione e budget disponibile.

Un’app per organizzare il proprio viaggio in Sardegna:

Non sarà solo la classica mappa con tanti puntini a indicare spiagge, monumenti, attività ricettive e della ristorazione, con i quali costruire un’esperienza personalizzata. Si tratterà invece di un’app social alla quale tutti potranno contribuire dando consigli, suggerendo percorsi, condividendo contenuti ed esperienze.

Un’app per costruire una community di viaggiatori in Sardegna:

Insomma costruire una community intorno alla destinazione Sardegna, con un’app creata dal CRS4 che sarà molto avanzata tecnologicamente, tanto che sul sito de IlSole2Ore si anticipa qualcosa come “visioni di Sardegna in ologrammi”, anche se non sapiamo ancora bene cosa ciò significhi in concreto.

Ci saranno sicuramente tanti contenuti multimediali come immagini in 3D, video e testi aperti al contributo dei singoli comuni che potranno così inserire le proposte del territorio.

Torneremo sull’argomento non appena l’app, che sarà disponibile anche in lingua inglese, verrà lanciata ufficialmente. Insomma, come sempre vi terremo aggiornati!