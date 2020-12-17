Collegamento Cagliari Londra–Gatwick con easyJet al via dal 4 maggio 2021: cominciano ad arrivare le prime notizie sulle nuove rotte da e per gli aeroporti della Sardegna nella prossima stagione turistica, dalla primavera all’estate 2021. Siamo oggi lieti di comunicarvi che dal 4 maggio 2021 la compagnia easyJet attiverà un nuovo collegamento tra l’Aeroporto di Cagliari e Londra–Gatwick.

Si tratta di una delle rotte più attese sia dai tanti sardi emigrati nella capitale britannica, sia dai tanti corregionali che si recano nel regno unito per motivi di lavoro o di svago.

Frequenze volo Cagliari-London Gatwick con easyJet:

Il volo Cagliari–Londra Gatwick avrà, in fase iniziale, frequenza bisettimanale: il martedì e il sabato. Significa che per adesso le frequenza saranno bisettimanali, ma che qualora vi dovesse essere una forte richiesta di biglietti, le frequenze saliranno durante l’alta stagione (ricordo che il vecchio volo per Londra Stansted era quotidiano). I voli termineranno il 30 ottobre 2021.

Così Renato Branca, amministratore delegato SOGAER, saluta il nuovo collegamento su Cagliari da parte della compagnia low cost britannica:

L’annuncio del nuovo volo è sicuramente un segnale estremamente positivo per il trasporto aereo e ancora di più per il nostro aeroporto, in un’ottica di ripresa generale del settore legata al turismo e ai viaggi business. Renato Branca, amministratore delegato SOGAER

Aeroporto di Cagliari e easyJet, una storia lunga 15 anni:

La rotta consolida il rapporto tra SOGAER e easyJet, iniziato 15 anni fa quando il vettore credette nelle potenzialità della destinazione Cagliari e di tutto il Sud Sardegna. Ringrazio pertanto la compagnia, che in un periodo di estrema difficoltà ha scelto di credere e investire ancora nel territorio sardo, in una prospettiva di sviluppo attraverso un collegamento diretto con la capitale britannica. Renato Branca, amministratore delegato SOGAER

Guide turistiche su Londra:

Se volete andare alla scoperta di Londra, ma non sapete da che parte cominciare, vi diamo due consigli, il primo è di visitare questa pagina ufficiale del Governo Britannico per conoscere disposizioni e restrizioni vigenti in terra inglese per il contrasto al Covid, la seconda e di cominciare a consultare alcune delle migliori guide turistiche del settore:

Per maggiori dettagli, orari e tariffe:

Se volete sapere gli orari esatti di partenza e arrivo di ogni volo, sapere quali sono le tariffe di “sola andata” o di “andata e ritorno“, sapere quali e quanti bagagli a mano potete portare a bordo o quante valige caricare in stiva, ovvero cosa succede se siete costretti a cambiare data o volo, allora vi consigliamo di visitare il sito web di easyJet che, lo ripetiamo sempre, è l’unico a fare davvero fede.