Fibra ottica Tim arriva a San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Castiadas e Carloforte!

Internet veloce Tim arriva a San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Castiadas e Carloforte: buone notizie per chi sceglierà la Sardegna per le prossime vacanze ed ha bisogno di una linea internet veloce, specie per chi, profittando dello smart working, potrebbe decidere di trasferirsi in Sardegna per godere del suo clima mite anche in inverno e primavera.

TIM ha infatti annunciato di aver raggiunto con la sua fibra ottica altri 10 comuni della Sardegna, alcuni a forte vocazione turistica, come Trinità d’Agultu e Vignola, San Teodoro e Santa Teresa Gallura nel nord dell’isola, altri come Castiadas e Carloforte, rispettivamente nel sud est e nel sud ovest.

Gli altri paesi raggiunti dalla copertura ultrabroadband (UBB) di TIM in Sardegna si trovano in aree più interne (o “aree bianche“, a più bassa densità abitativa), come Villa Sant’Antonio, San Vero Milis (nel Sinis), Aidomaggiore, Cheremule e San Giovanni Suergiu (sulla strada per Sant’Antioco).

Lo scopo di TIM è quello di raggiungere con l’internet veloce un bacino sempre più ampio di famiglie e imprese, su tutto il territorio nazionale. Salgono infatti a circa 3.250 i comuni italiani che, in un arco temporale di soli nove mesi, hanno beneficiato degli interventi di copertura con reti UBB da parte di TIM, con l’obiettivo di fornire una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività veloce dell’intero Paese, particolarmente importante in un momento in cui, lo smartworking diventa sempre più centrale, importante e necessario.

