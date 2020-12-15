Ultima offerta di Natale su Cagliari e Olbia con Volotea, si parte da 9 euro: se avete deciso di viaggiare in questo periodo difficile, magari per ricongiungervi ai vostri cari, seppure nel rispetto delle norme e delle restrizioni decise dall’ultimo DPCM del Governo, allora potrebbe interessarvi l’ultima offerta di Natale 2020 della compagnia area iberica Volotea, con voli a partire da soli 9 euro.

Per la verità i voli in offerta a queste tariffe per la Sardegna sono molto pochi (ma se ne trovano diversi da 19 euro, mentre le tariffe a 9 euro sono numerose in gennaio), quindi se siete interessati, vi conviene prenotarli subito. La promozione inoltre è valida solo per chi prenota entro il 17 dicembre 2020 (incluso) per volare da oggi e fino ad 31 marzo 2021.

Ricordo ancora che la tariffa promozionale di 9 euro è da intendersi per una sola tratta, con tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato e la tariffa soggetta a disponibilità.

Offerta di Natale Volotea sulla Sardegna:

Bologna · Olbia , da 9 euro

, da 9 euro Milano Bergamo · Olbia , da 9 euro

, da 9 euro Napoli · Olbia , da 9 euro

, da 9 euro Torino · Olbia , da 9 euro

, da 9 euro Verona · Olbia, da 9 euro

Genova – Cagliari , da 9 euro

, da 9 euro Napoli · Cagliari , da 9 euro

, da 9 euro Palermo · Cagliari , da 9 euro

, da 9 euro Torino · Cagliari , da 9 euro

, da 9 euro Verona · Cagliari. da 9 euro

Norme sul cambio data gratuito e la tariffa Flex:

Se i tuoi piani dovessero cambiare, nessun problema, puoi modificare la data del tuo volo – fino a 7 giorni prima della partenza – senza dover pagare costi aggiuntivi. Salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio (purché si sia prenotato il volo tra il 31 marzo 2020 e il 10 gennaio 2021, per voli con partenza fino al 30 giugno 2021).

Altrimenti, se vuoi ancora maggiori garanzie, puoi acquistare la tariffa Flex (ad un costo maggiore rispetto a quello dell’offerta che vedete in questo articolo ovviamente) e che, oltre a consentirti cambi illimitati, ti permette anche di trasformare la tua prenotazioni in credito che potrai usare in seguito. Con Flex inoltre si può modificare il proprio volo fino a 4 ore prima della partenza.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico che fa davvero fede!