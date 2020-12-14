Classifica qualità della vita del Sole 24 Ore, Cagliari entra in top 10 e balza al 9 posto: è stato un anno difficile per tutti, da quando, da marzo scorso, nelle nostre vite è entrato il Covid. Di lì è partito un periodo estremamente doloroso dal punto di vista umano e materiale: c’è chi ha perso i propri cari, chi ha perso il lavoro, chi ha dovuto chiudere la propria attività, in tanti abbiamo perso soldi e/o salute, sicuramente tutti abbiamo perso in serenità.

Ma come ha influito questo scenario sulla nostra qualità della vita e delle città in cui viviamo? La risposta ce la da Il Sole 24 Ore con la solita indagine annuale sulla qualità della vita nelle province italiane.

Per misurare l’emergenza sanitaria in corso è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, oltre alle solite aree tematiche di analisi:

Ricchezza e consumi;

Demografia e salute;

Affari e lavoro;

Ambiente e servizi;

Giustizia e sicurezza;

Cultura e tempo libero.

Top 10 qualità della vita in Italia:

Bologna 565,1 Bolzano 565,1 Trento 557,1 Verona 556,7 Trieste 554,1 Udine 551,3 Aosta 550,6 Parma 548,5 Cagliari 548,1 Pordenone 546,3

Emerge un quadro che vede calare, se non crollare, le città che basavano la propria classifica sull’andamento dell’economia (Milano e la Lombardia in generale), ma anche le città d’arte e le province che molto guadagnavano col turismo, incluse tutte le province sarde eccetto l’area metropolitana di Cagliari.

Trovate qui le classifiche complete sulla qualità della vita in Italia al tempo del Covid.

Cagliari, una città sempre più apprezzata:

Cagliari fa parte di quelle piccole e medie città italiane, dove la vita scorre più lenta e dove più alta è la capacità di resilienza, non per nulla la città metropolitana cagliaritana balza direttamente in top 10, al nono posto.

Cagliari è una città che anche gli italiani hanno imparato ad apprezzare negli ultimi anni, il centro storico con scorci suggestivi e panorami mozzafiato; le lagune, i tanti parchi e le spiagge; la movida nel centro storico, tra ristoranti e locali, purtroppo azzoppata dal Covid; ma soprattutto un’atmosfera più rilassata rispetto alle metropoli del nord, per una qualità della vita decisamente importante. Adesso il riconoscimento ufficiale.

Ma in cosa brilla Cagliari nella classifica de Il Sole 24 Ore?

Cagliari è al primo posto per demografia e società (è al primo per tasso di mortalità standardizzato per 10mila abitanti nonostante il Covid), per partecipazione alla formazione continua in percentuale sulla popolazione e per numero di pediatri sempre in rapporto alla popolazione, al secondo per popolazione con crediti attivi e per la minor cessazione di imprese in % su quelle registrate, e al quinto per spesa sociale degli enti locali in euro pro capite.

E poi è al terzo posto per spesa pubblica sul territorio di Fondi europei 2014-2020 per l’Agenda digital, al sesto per SPID erogate e al nono per indice di trasformazione digitale, a dimostrazione di una città in evoluzione verso una dimensione sempre più avanzata ed europea.

Trovate qui i dati completi sulla qualità della vita 2020 a Cagliari.

Classifica qualità della vita nelle province sarde:

9° posto – Cagliari 548,1

548,1 62° posto – Sassari 503,8

503,8 63° posto – Nuoro 502,0

502,0 67° posto – Oristano 500,1

500,1 87° posto – Sud Sardegna 458,0

Oristano brilla per sicurezza:

Le altre province sarde soffrono, ma Oristano continua a brillare nei suoi tradizionali punti di forza, risulta infatti essere al primo posto per:

Indice di criminalità – totale dei delitti denunciati (denunce ogni 100mila abitanti)

Furti (denunce ogni 100mila abitanti)

Furti in abitazione (denunce ogni 100mila abitanti)

Estorsioni (denunce ogni 100mila abitanti)

Truffe e frodi informatiche (denunce ogni 100mila abitanti)

Al secondo posto invece per gli incendi (denunce ogni 100mila abitanti)

A questi risultati si aggiunge il primo posto per il numero di medici di medicina generale ogni 1000 abitanti (variazione % tra novembre 2020 e marzo 2019).

Ecco in cosa eccelle il resto della Sardegna:

Le altre province sarde, il Sud Sardegna è al primo posto per la rata media mensile più bassa rimborsata per finanziamenti in essere, Nuoro per lo spazio abitativo medio (Mq medi delle abitazioni/componenti medi per famiglia) e densità abitativa (abitanti/Kmq)1 Nuoro 36,7.

Infine bene tutta la Sardegna per depositi bancari di famiglie consumatrici (variazione percentuale tra agosto 2020 e dicembre 2019), anche se forse sarebbe meglio spendere per far girare l’economia:

3 Oristano 4,95

5 Sassari 4,82

6 Nuoro 4,66

7 Cagliari 4,64