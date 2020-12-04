DPCM 3 Dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, ecco il testo completo, allegati inclusi!

DPCM 3 Dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, ecco il testo completo: abbiamo seguito ieri con voi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che ha spiegato agli italiani le regole da seguire durante le festività natalizie per evitare che il nostro paese vada incontro a una severa e devastante terza ondata di contagi da Covid-19.

Trovate qui tutte le misure prese, nel nostro articolo sul DPCM 3 Dicembre 2020 spiegato facile, adesso però vi proponiamo il testo integrale firmato dal Presidente del Consiglio, che è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

DPCM 3 Dicembre 2020, documenti e allegati:

Decreto Legge 2 Dicembre 2020, testo completo:

Vi ricordiamo anche il Decreto legge del 2 dicembre 2020, con le quali sono state istituite le famose restrizioni agli spostamenti per il periodo di Natale 2020 e Capodanno 2021.

Copyright: foto copertina e documenti dal sito ufficiale del Governo Italiano.