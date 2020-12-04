Tirrenia, nuova proroga, traghetti prenotabili fino al 7 gennaio 2021: è stata annunciata nella serata di ieri dai sindacati la proroga delle tratte da e per la Sardegna operate in regime di continuità territoriale da Tirrenia. L’accordo tra Tirrenia e il Ministero dei Trasporti, prevede il prolungamento del servizio su tutte le rotte fino al 28 febbraio 2021.

Guardando al sito Tirrenia però la compagnia di navigazione sembra essere più prudente, giacché è possibile prenotare un biglietto da e per la Sardegna – sulle linee precedentemente sospese – solo fino al prossimo 7 gennaio 2021. Insomma, fino a dopo l’Epifania.

Queste le rotte interessate:

Civitavecchia-Cagliari (3 volte alla settimana sino al 18 dicembre, poi i viaggi quotidiani, scalo al porto di Arbatax confermato 2 volte alla settimana)

(3 volte alla settimana sino al 18 dicembre, poi i viaggi quotidiani, scalo al porto di Arbatax confermato 2 volte alla settimana) Genova-Olbia (3 volte la settimana, senza allungamento della rotta ad Arbatax, che è previsto solo in estate),

(3 volte la settimana, senza allungamento della rotta ad Arbatax, che è previsto solo in estate), Napoli-Cagliari (2 volte la settimana)

(2 volte la settimana) Palermo-Cagliari (1 volta la settimana)

