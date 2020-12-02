Monumenti Aperti torna il 5 e 6 dicembre 2020, ma sarà solo online!
Monumenti Aperti 2020 torna il 5 e 6 dicembre, ma sarà solo digitale: gli organizzatori ci hanno provato fino all’ultimo, provando a spostare la manifestazione Monumenti Aperti dalla Primavera all’Autunno, ma alla fine tra prima e seconda ondata ha vinto il Covid.
Ma attenzione, seppur online la manifestazione si farà ugualmente, con un curioso riferimento dedicato proprio al Covid: “Monumenti aperti, anticorpi di bellezza“. Ma cosa vuol dire che la manifestazione sarà solo virtuale?
Monumenti aperti 2020 in diretta web:
Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020:
Tutte le località coinvolte in Monumenti Aperti verranno chiamate a raccontare il loro contributo alla manifestazione, attraverso una diretta streaming che si terrà:
- sabato 5 dicembre 2020, a partire dalle ore 16,00;
- domenica 6 dicembre 2020, a partire dalle ore 11,00.
A partecipare saranno ben 26 istituti scolastici, 25 associazioni, università e amministrazioni comunali. L’appuntamento con la diretta è sia sul sito di Monumenti Aperti, sia sui canali social della manifestazione.
Efisio, la città, la festa:
Da non perdere anche la realizzazione del progetto “Efisio, la città, la festa“, percorso speciale di Monumenti Aperti, interamente dedicato al martire cristiano, venerato come patrono della Sardegna.