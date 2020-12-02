Monumenti Aperti 2020 torna il 5 e 6 dicembre, ma sarà solo digitale: gli organizzatori ci hanno provato fino all’ultimo, provando a spostare la manifestazione Monumenti Aperti dalla Primavera all’Autunno, ma alla fine tra prima e seconda ondata ha vinto il Covid.

Ma attenzione, seppur online la manifestazione si farà ugualmente, con un curioso riferimento dedicato proprio al Covid: “Monumenti aperti, anticorpi di bellezza“. Ma cosa vuol dire che la manifestazione sarà solo virtuale?

Monumenti aperti 2020 in diretta web:

Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020:

Tutte le località coinvolte in Monumenti Aperti verranno chiamate a raccontare il loro contributo alla manifestazione, attraverso una diretta streaming che si terrà:

sabato 5 dicembre 2020 , a partire dalle ore 16,00;

, a partire dalle ore 16,00; domenica 6 dicembre 2020, a partire dalle ore 11,00.

A partecipare saranno ben 26 istituti scolastici, 25 associazioni, università e amministrazioni comunali. L’appuntamento con la diretta è sia sul sito di Monumenti Aperti, sia sui canali social della manifestazione.

Efisio, la città, la festa:

Da non perdere anche la realizzazione del progetto “Efisio, la città, la festa“, percorso speciale di Monumenti Aperti, interamente dedicato al martire cristiano, venerato come patrono della Sardegna.