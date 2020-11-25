Boom per il delivery a Cagliari, balzo del +150% in un anno: la tendenza si poteva notare un po’ sotto traccia già lo scorso anno, adesso a causa dei continui lockdown e restrizioni, tante imprese della ristorazione hanno dovuto puntare sul delivery per sopravvivere.

È questa la lettura più probabile dell’indagine realizzata da Just Eat sul mercato del digital food delivery in Italia. Dai dati è emerso come Cagliari sia la seconda città che cresce di più per numero di ristoranti in Italia.

Cosa ordinano i cagliaritani?

I cagliaritani si sono subito ben abituati alla nuova offerta di cibo digitale, ordinabile comodamente da casa con il proprio smartphone. Specie nelle fasce di età più giovani, tra i 25 e i 34 anni e tra i 18 e 24 anni. Si ordina soprattutto pizza, hamburger (soprattutto bacon burger, cheeseburger e crispy chicken), cucina giapponese, kebab, poké e panini.

Il “food mood” in Italia:

Quando e perché compriamo del cibo da asporto? Ecco cosa è si è scoperto:

il 62% utilizza il food delivery quando si sente positivo e con una sensazione di serenità ,

, il 56% invece ordina quando ha una sensazione di stanchezza mentale e cerca slancio e stimoli,

e cerca slancio e stimoli, il 40% quando si sente emozionato e con una sensazione di piacevole attesa ,

, il 33% quando è soddisfatto e con sensazione di orgoglio ,

, il 21% lo fa perché triste e con una sensazione di smarrimento e vede in un buon piatto una leva per ritrovare gioia.

Il fatto che la somma sia superiore al 100% è perché alcune delle voci sono almeno parzialmente sovrapponibili.

E voi cosa ordinate e quando?