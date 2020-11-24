Gambero Rosso, due forchette per 5 ristoranti sardi: sono ben 5 i ristoranti della Sardegna che conquistano le ambitissime “due forchette” della guida ai migliori ristoranti d’Italia del Gambero Rosso.

Nessun locale sardo però riesce a ottenere il massimo riconoscimento delle “tre forchette“, l’ultimo a riuscirci, prima delle note vicende, fu S’Apposentu di Casa Puddu, oggi chiuso, nel 2017.

Diciamo subito che quest’anno la guida ha deciso di comportarsi in maniera diversa, per rispetto per i ristoratori in gravissima difficoltà economica e io presumo anche per le difficoltà oggettive nel visitarli tutti quest’anno spariscono i voti e le valutazioni analitiche. La guida uscir`ufficialmente il 26 novembre 2020.

Rimangono solo i simboli: Forchette, Gamberi, Bottiglie, Mappamondi, Boccalini, Cocotte, da uno a tre a seconda del grado di eccellenza.

Tutti i ristoranti della Sardegna premiati con le 2 forchette:

Quali sono allora i ristoranti premiati in quest’anno difficilissimo anche a causa della pandemia?

Tutte le guide 2021 del Gambero Rosso: