Tamponi e test Covid-19, ecco la lista dei nuovi laboratori accreditati in Sardegna: la Regione Sardegna ha appena aggiornato la lista dei laboratori privati accreditati all’esecuzione dei tamponi molecolari e test sierologici in grado di rilevare il Covid-19.

Test Molecolari:

La Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena-Kinetika srl di Quartu (nell’area metropolitana di Cagliari) così il secondo laboratorio privato autorizzato allo svolgimento dei test molecolari dopo il Mater Olbia.

Test Sierologici:

Molto più vasta la scelta per quanto riguarda i test sierologici, i laboratori privati abilitati infatti crescono da 33 a 40. Ecco i 7 nuovi laboratori:

Cagliari : Casa di Cura Madonna del Rimedio, Laboratorio Analisi Sant’Antonio in via Chironi, Centro Analisi Cliniche in via Zuritta,

: Tortolì – Laboratorio Analisi cliniche in via Sicilia,

– Laboratorio Analisi cliniche in via Sicilia, Buddusò – Laboratorio Analisi Biologiche in piazza Eleonora,

– Laboratorio Analisi Biologiche in piazza Eleonora, Alghero – Analisi Biomediche in via Vittorio Emanuele,

– Analisi Biomediche in via Vittorio Emanuele, Porto Torres – Ekosistems in via Vivaldi.

Trovate invece qui la lista completa di tutti i laboratori abilitati.