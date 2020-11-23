Tamponi e test Covid-19 in Sardegna, ecco i nuovi laboratori privati accreditati!
Tamponi e test Covid-19, ecco la lista dei nuovi laboratori accreditati in Sardegna: la Regione Sardegna ha appena aggiornato la lista dei laboratori privati accreditati all’esecuzione dei tamponi molecolari e test sierologici in grado di rilevare il Covid-19.
Test Molecolari:
La Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena-Kinetika srl di Quartu (nell’area metropolitana di Cagliari) così il secondo laboratorio privato autorizzato allo svolgimento dei test molecolari dopo il Mater Olbia.
Test Sierologici:
Molto più vasta la scelta per quanto riguarda i test sierologici, i laboratori privati abilitati infatti crescono da 33 a 40. Ecco i 7 nuovi laboratori:
- Cagliari:
- Casa di Cura Madonna del Rimedio,
- Laboratorio Analisi Sant’Antonio in via Chironi,
- Centro Analisi Cliniche in via Zuritta,
- Tortolì – Laboratorio Analisi cliniche in via Sicilia,
- Buddusò – Laboratorio Analisi Biologiche in piazza Eleonora,
- Alghero – Analisi Biomediche in via Vittorio Emanuele,
- Porto Torres – Ekosistems in via Vivaldi.
Trovate invece qui la lista completa di tutti i laboratori abilitati.