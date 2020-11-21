Sardegna ancora in fascia gialla, ha l’indice Rt più basso d’Italia: la Sardegna, malgrado il numero di contagi ancora in crescita, malgrado le difficoltà del sistema sanitario, malgrado le polemiche legate all’apertura delle discoteche, malgrado le tante tragedie familiari che questa pandemia sta portando con se, rimane una delle poche regioni in Italia in area gialla.

Grazie anche al suo indice Rt (di contagiosità) sceso a 0,79. È il più basso d’Italia.

Che la crescita del virus nell’isola sia lenta, malgrado il nuovo aumento al 13,8% del rapporto tra i casi positivi e quelli testati, era stato notato due giorni fa dalla Fondazione Gimbe.

SCOPRI ADESSO –> Ecco cosa si può fare in Sardegna Area Gialla.

Che la guardia voglia tenuta ancora più che alta lo si evince anche dal numero dei positivi ogni 100mila abitanti, salito ancora, da 546 a 658 nell’ultima settimana, quella che va dall’11 al 17 novembre 2020.

Questi i dati di ieri in Sardegna:

AGGIORNAMENTO #COVID19 20 novembre: 🔘 17.578 (+581) positivi finora accertati: 3.675 (+119) nella Città Metropolitana di… Pubblicato da RAS – Regione Autonoma della Sardegna su Venerdì 20 novembre 2020

Trovate invece qui tutte le statistiche sul coronavirus in Italia.