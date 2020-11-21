Black Friday Amazon, date e offerte 2020: quest’anno le offerte sul colosso delle vendite online Amazon sono cominciate in anticipo, grazie al cosi detto “Black Friday in anticipo” appena conclusosi. Da ieri e pero cominciata la “Settimana del Black Friday“, che in realtà durerà 10 giorni e ci accompagnerà dal 20 al 30 novembre 2020.

Il 27 novembre 2020 è invece la data “ufficiale” del Black Friday, ma non temete, gli sconti proseguiranno fino a lunedì quando si festeggia il “Cyber Monday” (30 novembre 2020), dedicato di solito, ma non solo, ai prodotti di telefonia, elettronica e informatica, insomma dai computer agli smartphone. Bene il Black Friday vero e proprio, quello con gli sconti più importanti su Amazon si svolgerà il 26 e 27 novembre 2020.

Non solo, la settimana del Black Friday è stata anticipata dall’offerta del buono sconto di 15 euro dedicata esclusivamente a chi utilizza perla prima volta l’app ufficiale di Amazon. Anche se noi, per facilità di lettura e navigazione, preferiamo guardare i prodotti e leggere bene descrizione e recensioni da tablet o portatile.

Settimana del Black Friday, tutte le offerte Amazon:

Ma bando alle ciance e vediamo subito tutti i link da non perdere per scoprire tutte le incredibili offerte Amazon per il Black Friday. A fine articolo invece qualche curiosità in più sul mondo del Black Friday!

Quanto alle offerte vi ricordiamo che tendono a cambiare ogni giorno, quindi visitate il sito di Amazon quotidianamente, perché quello che state cercando potrebbe essere in offerta. Prima ci cominciare però ti ricordiamo tutti i vantaggi di Amazon Prime.

Cellulari, informatica e videogiochi:

Casa: dalla cucina all’home cinema, dal fai da te alla domotica:

Moda, salute e sport:

Altro:

Prodotti Sardi su Amazon:

Forse non lo sapevate, ma Amazon dedica un’intera sezione alla Sardegna, con oltre 2 mila prodotti in vendita dall’artigianato all’enogastronomia. Si tratta di prodotti che non per forza troverete in offerta per il Black Friday. Ecco i prodotti sardi su Amazon, se ne trovano però tanti altri navigando con le giuste parole chiave sulla barra di ricerca. Questi ad esempio sono i libri sulla Sardegna e questi vini e birre della Sardegna.

Non solo oggetti, Amazon è anche musica e film:

Prime Video , per guardare film e serie TV di grande successo, incluse le premiate serie Amazon Original. 30 giorni di utilizzo gratuito e poi Amazon Prime prosegue automaticamente al prezzo di € 2,99/mese. Annulla quando vuoi.

, per guardare film e serie TV di grande successo, incluse le premiate serie Amazon Original. 30 giorni di utilizzo gratuito e poi Amazon Prime prosegue automaticamente al prezzo di € 2,99/mese. Annulla quando vuoi. Amazon Music Unlimited , con tre mesi di uso gratuito.

, con tre mesi di uso gratuito. Kindle Unlimited , attivalo entro il 30 novembre 2020 e ricevi 2 mesi di Kindle Unlimited gratis (con accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo) e poi rinnovo mensile da 9,99€ .

, attivalo entro il e ricevi (con accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo) . Prime Student: ricevi spedizioni in un giorno illimitate senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti, film e serie TV in streaming, e in più accesso a offerte esclusive per studenti. Periodo d’uso di 90 giorni senza costi aggiuntivi sponsorizzato da Microsoft Surface. Dopo questo periodo Prime Student si rinnova automaticamente a solo EUR 18,00/anno fino alla laurea, per un massimo di 4 anni, al posto del prezzo intero di EUR 36,00/anno. Puoi cancellare l’iscrizione quando vuoi.