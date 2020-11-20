Sartiglia 2021 a rischio a causa del Covid, per adesso si va avanti con l’organizzazione: mentre la Sardegna e l’Italia si trovano nel mezzo della seconda ondata di Covid-19, gli organizzatori degli eventi più importanti si interrogano sulla possibilità che le manifestazioni dei prossimi mesi possano effettivamente tenersi. Si tratta infatti di eventi che richiedono mesi di lavoro e organizzazione, oltre che decine se non centinaia di migliaia di euro di costi da sostenere.

E sono questi timori ad essere stati protagonisti anche ieri durante la riunione del Collegio dell’Istituzione Sa Sartiglia, l’organo della Fondazione Oristano preposto all’organizzazione, alla valorizzazione e alla promozione della giostra. Si è infatti discusso delle prospettive future legate alla prossima edizione della Sartiglia, la celebre giostra equestre di stampo medievale che si svolge ogni carnevale a Oristano, le cui date ufficiali sono il 14 e 16 febbraio 2021.

Per quella data saremo fuori dalla pandemia? Si potrà correre il rischio di organizzare grandi manifestazioni all’aperto in grado di richiamare migliaia di persone? Ricordo che lo scorso anno attraverso i 16 portali di accesso alle aree della Corsa alla stella e della Corsa delle Pariglie transitarono qualcosa come 135 mila persone.

Impossibile sapere se la Sartiglia 2021 si farà:

Sul sito della Fondazione Sartiglia si spiega che vista la difficile situazione dettata dall’emergenza sanitaria in corso, il Collegio si è espresso unanime sull’impossibilità di poter attualmente definire se, e con quali modalità, si potrà svolgere la Sartiglia.

Allo stesso tempo però, in attesa di capire come si svilupperà la pandemia, gli uffici della Fondazione avvieranno le azioni propedeutiche alla realizzazione della manifestazione dal punto di vista tecnico e organizzativo.

Si procederà anche con la programmazione di attività di valorizzazione e promozione dell’evento, con particolare attenzione alle potenzialità del web, con un piano social e di content media management dedicato, che mantenga alta l’attenzione sull’evento al fine di garantirne una capillare valorizzazione.