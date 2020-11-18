Bibenda 2021, scopri quali sono i 13 vini sardi premiati con i 5 grappoli: è questo il periodo dell’anno nel quale vengono pubblicate la gran parte delle guide ai migliori ristoranti e vini d’Italia. Oggi ci occupiamo di “Bibenda 2021“, la guida ai migliori vini, grappe e ristoranti d’Italia edita dalla “Fondazione Italiana Sommelier“.

E allora scopriamo subito quali sono i migliori vini sardi, cioè quelli che hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 grappoli.

Non risultano invece grappe sarde premiate coi 5 grappoli, ne ristoranti sardi premiati con i 5 baci. C’è anche da registrare l’ammissione del Presidente che spiega come le visite ai ristoranti siano state pressoché annullate.

La guida, con 2200 aziende vitivinicole, 2000 ristoranti e ben 29 mila vini, sarà disponibile online da lunedì 30 novembre 2020.

Tutti i 13 vini Sardi premiati da Bibenda 2021:

AGRIPUNICA – Barrua 2017

ANTICHI PODERI JERZU – Cannonau di Sardegna Josto Miglior Riserva 2017

ARGIOLAS – Turriga 2016

AUDARYA – Nuracada 2018

CANTINA SANTADI – Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2016 Festa Norìa

CONTINI – Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976

DETTORI – Ottomarzo 2018

GIUSEPPE SEDILESU – Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2015

JANKARA – Vermentino di Gallura Superiore 2019

MESA – Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2017

OLIANAS – Cannonau di Sardegna Riserva 2017

SELLA & MOSCA – Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2016

VITIVINICOLA ALBERTO LOI – Leila 2017

Altre guide ai migliori vini d’Italia:

Tra le guide ai migliori vini italiani vi segnaliamo anche:

Copyright: foto dalla pagina Facebook della Fondazione Italiana Sommelier.