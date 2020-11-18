Bibenda 2021, scopri i 13 vini sardi premiati con i 5 grappoli!
Bibenda 2021, scopri quali sono i 13 vini sardi premiati con i 5 grappoli: è questo il periodo dell’anno nel quale vengono pubblicate la gran parte delle guide ai migliori ristoranti e vini d’Italia. Oggi ci occupiamo di “Bibenda 2021“, la guida ai migliori vini, grappe e ristoranti d’Italia edita dalla “Fondazione Italiana Sommelier“.
E allora scopriamo subito quali sono i migliori vini sardi, cioè quelli che hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 grappoli.
Non risultano invece grappe sarde premiate coi 5 grappoli, ne ristoranti sardi premiati con i 5 baci. C’è anche da registrare l’ammissione del Presidente che spiega come le visite ai ristoranti siano state pressoché annullate.
La guida, con 2200 aziende vitivinicole, 2000 ristoranti e ben 29 mila vini, sarà disponibile online da lunedì 30 novembre 2020.
Tutti i 13 vini Sardi premiati da Bibenda 2021:
- AGRIPUNICA – Barrua 2017
- ANTICHI PODERI JERZU – Cannonau di Sardegna Josto Miglior Riserva 2017
- ARGIOLAS – Turriga 2016
- AUDARYA – Nuracada 2018
- CANTINA SANTADI – Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2016 Festa Norìa
- CONTINI – Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976
- DETTORI – Ottomarzo 2018
- GIUSEPPE SEDILESU – Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2015
- JANKARA – Vermentino di Gallura Superiore 2019
- MESA – Carignano del Sulcis Buio Buio Riserva 2017
- OLIANAS – Cannonau di Sardegna Riserva 2017
- SELLA & MOSCA – Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2016
- VITIVINICOLA ALBERTO LOI – Leila 2017
