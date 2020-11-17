Traghetti Sardegna: Sardinia Ferries apre le prenotazioni per l’Estate 2021!

Daniele Puddu 17 Novembre 2020
Nave traghetto della Sardinia Ferries

Prenotazioni aperte per l’estate 2021 in Sardegna con le navi gialle della Corsica Sardinia Ferries: è “flessibilità” la parola chiave scelta dalla Sardinia Ferries per la prossima stagione estiva.

La novità più grande infatti è la tariffa flex gratuita per chi prenota entro il fino al 30 novembre 2020 e valevole per tutti i viaggi a partire dall’ 1 aprile 2021.

Cosa è la tariffa FLEX?

E’ l’opzione che rende il vostro biglietto modificabile tutte le volte che volete e rimborsabile senza penali fino al 31 dicembre 2021.

Permette anche di modificare il biglietto non solo per altre date, ma anche verso le altre linee e destinazioni servite dalla compagnia (non solo Sardegna, ma anche Sicilia, Baleari e Corsica).

Per la precisione il biglietto è rimborsabile fino al 90% in caso di annullamento totale o parziale (tasse escluse):

  • 90 % fino ad un mese prima della partenza,
  • 80 % fino a 48 ore prima della partenza,
  • 50 % fino al tempo limite di presentazione all’imbarco,
  • nessun rimborso è dovuto oltre il limite di tempo di presentazione previsto per l’imbarco.

A ciò si assommano i punti di forza già della compagnia delle navi gialle, che da comunicato stampa sono: frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, affidabilità e miglioramento costante del servizio.

Trovate qui tutte le condizioni della tariffa flex.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Insomma se anche voi siete interessati a prenotare il vostro biglietto per un viaggio in traghetto da o per la Sardegna con Sardinia Corsica Ferries, il nostro consiglio è quello di visitare il sito web ufficiale della compagnia, l’unico a fare fede.

RIMANI AGGIORNATO sulle nuove rotte e tratte navali e sulle offerte dei traghetti per la Sardegna sulla nostra pagina Facebook: Traghetti e Navi low cost per la Sardegna