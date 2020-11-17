Traghetti Sardegna: Sardinia Ferries apre le prenotazioni per l’Estate 2021!

Prenotazioni aperte per l’estate 2021 in Sardegna con le navi gialle della Corsica Sardinia Ferries: è “flessibilità” la parola chiave scelta dalla Sardinia Ferries per la prossima stagione estiva.

La novità più grande infatti è la tariffa flex gratuita per chi prenota entro il fino al 30 novembre 2020 e valevole per tutti i viaggi a partire dall’ 1 aprile 2021.

Cosa è la tariffa FLEX?

E’ l’opzione che rende il vostro biglietto modificabile tutte le volte che volete e rimborsabile senza penali fino al 31 dicembre 2021.

Permette anche di modificare il biglietto non solo per altre date, ma anche verso le altre linee e destinazioni servite dalla compagnia (non solo Sardegna, ma anche Sicilia, Baleari e Corsica).

Per la precisione il biglietto è rimborsabile fino al 90% in caso di annullamento totale o parziale (tasse escluse):

90 % fino ad un mese prima della partenza,

80 % fino a 48 ore prima della partenza,

50 % fino al tempo limite di presentazione all’imbarco,

nessun rimborso è dovuto oltre il limite di tempo di presentazione previsto per l’imbarco.

A ciò si assommano i punti di forza già della compagnia delle navi gialle, che da comunicato stampa sono: frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, affidabilità e miglioramento costante del servizio.

Trovate qui tutte le condizioni della tariffa flex.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Insomma se anche voi siete interessati a prenotare il vostro biglietto per un viaggio in traghetto da o per la Sardegna con Sardinia Corsica Ferries, il nostro consiglio è quello di visitare il sito web ufficiale della compagnia, l’unico a fare fede.

