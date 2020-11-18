Buono da 15 euro di sconto su Amazon, ma solo a chi usa l’App per la prima volta: termina domani il “Black Friday in anticipo“, gustosa anteprima di sconti e prezzi vantaggiosissimi disponibili ogni giorno sulla nota piattaforma di e-commerce. Adesso però, in vista del “Black Friday” Amazon lancia una nuova iniziativa per chi accede per la prima volta con l’app di Amazon per smartphone Android e iOS: un buono sconto di 15 euro!

La promozione di Amazon è valida fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2021, ma non c’è dubbio che molti di voi vorranno utilizzare subito il buono sconto, in vista del Black Friday o anche prima!

Come si ottiene lo sconto?

Ottenere lo sconto di 15 euro è molto facile, basta scaricare l’app ufficiale di Amazon, aprirla ed inserire i propri dati di accesso di Amazon. Noterete subito la comparsa di un banner per richiedere il buono, premeteci sopra col dito e otterrete subito l’attivazione dei 15 euro di sconto, che potrete utilizzare entro il 31 gennaio 2021.

Per poter partecipare all’offerta occorre avere un account Amazon già valido creato entro il 30 settembre 2020. Insomma, è un’offerta per chi è già cliente.

Come funziona il buono sconto?

L’ offerta è valida in caso di primo log-in effettuato nel periodo della promozione.

Il saldo del buono sconto non è visualizzabile dall’account ma verrà detratto in automatico dal saldo finale del primo acquisto idoneo effettuato dal cliente su Amazon.it.

Perché non mi funziona?

Se hai già effettuato l’accesso all’App Amazon in passato , anche senza effettuare alcun acquisto, allora per te l’offerta non è applicabile.

, anche senza effettuare alcun acquisto, allora per te l’offerta non è applicabile. Inoltre è esclusa dalla promozione la App Amazon per tablet Android, Windows Phone o iPad.

la Android, Windows Phone o iPad. Per beneficiare della promozione è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click , se attivata.

, se attivata. Il buono sconto è utilizzabile esclusivamente per un ordine di almeno 30 euro effettuato tramite l’App Amazon (no, le spese di spedizione e i costi accessori non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima d’acquisto) e relativo a prodotti venduti e spediti da Amazon .

(no, le spese di spedizione e i costi accessori non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima d’acquisto) e relativo a . Non rientrano neanche i libri, i prodotti digitali (quali ebook, Alexa, Dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV ed MP3), gli alcolici, i “Buoni Regalo”, ereader Kindle e il tablet Fire.

neanche i libri, i prodotti digitali (quali ebook, Alexa, Dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV ed MP3), gli alcolici, i “Buoni Regalo”, ereader Kindle e il tablet Fire. Sono inoltre esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon.

sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon. L’ offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Se ho due telefoni posso avere due buoni?

No, Ciascun cliente può beneficiare dell’offerta una sola volta e per un solo account.

Come controllare se ho diritto al buono sconto?

In buona sostanza, se non riuscite ad attivare l’offerta e volete verificare se avete diritto al buono sconto andate sulla pagina della promozione. Se vi comparirà la dicitura “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta” allora vorrà dire che non ne avete diritto.