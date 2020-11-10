Sorradile punta sul turismo sanitario della terza età, ecco il progetto!

A Sorradile il primo esempio di turismo sanitario della terza età: se c’è una cosa che la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato è da un lato quanto siano in condizione di fragilità gli anziani, dall’altro quanto siano importanti per noi dal punto di vista affettivo e non solo. Prendersene cura, in una società che invecchia, può allora divenire un importante prospettiva di sviluppo, anche economico, per regioni come la Sardegna, con un clima mite tutto l’anno, tanto sole e tanto verde.

Ci stanno provando a Sorradile, piccolo borgo di poco più di 300 abitanti in provincia di Oristano, con le sue dolci colline e lo splendido panorama naturale sul lago Omodeo, l’invaso più grande della Sardegna, formato dalle acque del fiume Tirso, sbarrate da una diga artificiale sin dal 1924. Siamo a due passi da Abbasanta e Ghilarza.

Il progetto:

Ne parla oggi L’Unione Sarda che spiega come a Sorradile si stia puntando sul turismo sanitario della terza età grazie ad un interessante progetto pluriennale, fino al dicembre 2022. Si parte da Casa Carta, una casa padronale del 1735, che verrà trasformata in un sistema ricettivo protetto, con ampi spazi per i servizi comuni e per il tempo libero inclusi nei mille metri quadri a disposizione. Verranno accolti una ventina di anziani.

Il progetto lo spiega il sindaco Pietro Arca proprio al quotidiano più importante della Sardegna, vi riportiamo quanto detto:

Spazi altamente confortevoli. Ci sarà il centro benessere che potrà essere utilizzato anche dagli esterni, la sala ristorante, quella relax e dedicata alla socializzazione. Un ascensore a cielo aperto consentirà di raggiungere la terrazza panoramica con vista sul lago. Il nostro sarà il primo esempio in Sardegna di turismo sanitario della terza età.

Turismo a Sorradile, ecco cosa fare in tutte le stagioni mel PDF pubblicato sul sito del Comune.