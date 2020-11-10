La vita che volevamo – “What we wanted”, è arrivato su Netflix il film girato in Sardegna: Alice (Lavinia Wilson) e Niklas (Elyas M’Barek) sono una giovane coppia il cui desiderio più grande è avere un figlio tutto loro. Dopo diversi tentativi falliti decidono di partire per una vacanza in Sardegna per schiarirsi le idee. Lì incontrano una famiglia austriaca che sembra avere tutto ciò che hanno sempre desiderato. Ma le apparenze ingannano…

E’ questa la trama del film “What we wanted“, tradotto in italiano come “La vita che volevamo” (titolo originale in tedesco “Was wir wollten“). Un’ora e mezzo di pellicola girata in Sardegna nell’estate 2019 e uscito l’ 11 novembre 2020 sul colosso dello streaming online Netflix. Un film importante, che l’Austria ha persino candidato agli Academy Awards 2020 per l’Oscar come “Migliore film straniero“.

Non abbiamo trovato il trailer in italiano, eccovi quello in tedesco con sottotitoli in inglese. Su Netflix invece il film è completamente in italiano o, per chi lo desiderasse, in lingua originale con sottotitoli anche in italiano.

Film girato al Falkensteiner Resort Capo Boi di Villasimius:

Bene il set del film è stato il Falkensteiner Resort Capo Boi di Villasimius, nella provincia del sud Sardegna, lungo la costa sud orientale della nostra isola, non lontano da Cagliari. Un hotel a cinque stelle sul mare che sorge a due passi dalla splendida spiaggia di Porto Sa Ruxi.

L’hotel infatti si trova immerso nel verde dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. Tra le tante attività che qui si possono praticare nel famoso resort, ideale per le famiglie:

snorkeling ed immersioni guidate direttamente dalla scuola dell’hotel, per scoprire la ricchezza di fauna e flora del mondo sottomarino.

direttamente dalla scuola dell’hotel, per scoprire la ricchezza di fauna e flora del mondo sottomarino. l ‘Acquapura SPA con piscina a sfioro e ricco menu di trattamenti benessere garantisce tanto relax.

con piscina a sfioro e ricco menu di trattamenti benessere garantisce tanto relax. la Falky-Land per i bambini dai 3 ai 12 anni , con numerosi giochi ed occasioni di divertimento, tra cui: un parco per attività ludiche sia all’interno e all’esterno, un mini-cinema, uno zoo con animali domestici e da fattoria.

, con numerosi giochi ed occasioni di divertimento, tra cui: il Teenie Club per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, un programma settimanale fitto di attività;

La prossima stagione estiva inizierà ad aprile 2021 e il pernottamento in camera doppia può essere prenotato a partire da 299 euro con occupazione doppia.