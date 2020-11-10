Vitae 2021, ecco tutti i vini sardi premiati dall’Associazione Italiana Sommelier!
Vitae 2021, scopri adesso tutti i vini sardi premiati dall’Associazione Italiana Sommelier: sono 13 i vini della Sardegna premiati dall’AIS (“Associazione Italiana Sommelier“) con il massimo riconoscimento delle Quattro Viti. Un riconoscimento particolare, perchè va a premiare solo quelle eticchette che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 91 su 100 da parte della giuria, ma tenendo conto, nel contempo, del rapporto qualità prezzo.
In attesa della presentazione della guida “Vitae 2021“, che avverrà tra poco più di una settimana (il 18 novembre 2020), vi proponiamo la lista dei vini sardi premiati, che sono 13, così come lo scorso anno (46 invece le cantine della Sardegna recensite).
169 invece le etichette premiate in tutta Italia, 114 delle quali possono anche mostrare orgogliosamente la freccia di Cupido, che identifica quei vini capaci di emozionare fin dal primo sorso.
Tutti i vini sardi premiati con le Quattro viti:
- Alghero Marchese di Villamarina Riserva 2016 (Sella&Mosca);
- Barrua 2017 (Agripunica);
- Cagliari Malvasia 2015 (Ferruccio Deiana);
- Cannonau di Sardegna Ballu Tundu Riserva 2015 (Giuseppe Sedilesu);
- Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2016 (Cantina Santadi);
- Hortos 2014 (Cantina Dorgali);
- Mandrolisai Superiore Angraris 2016 (Fradiles);
- Mantenghja 2015 (Capichera);
- Moscato di Sardegna Passito Nuali 2017 (Siddura):
- Turriga 2016 (Argiolas);
- Vermentino di Sardegna Indolente Vintage Grazia 2019 (Tenute Asinara);
- Vernaccia di Oristano 2011 (Famiglia Orro);
- Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976 (Contini).
Trovate invece qui la lista completa di tutti i vini premiati in Italia dall’ AIS per il 2021.
Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Sommelier.