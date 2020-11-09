Sardegna e Covid a Ferragosto, indaga Report: la trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci e ben nota al grande pubblico per le sue scomode inchieste giornalistiche sui temi più scottanti, stasera – lunedì, 9 novembre 2021 – alle ore 21:20, proporrà un’intera puntata alla gestione della pandemia di Coronavirus Covid-19 in Italia, dal significativo titolo di “Cosa abbiamo sbagliato?“.

Così spiegano sul sito della fortunata e importante trasmissione televisiva:

Con oltre 17.000 decessi su una popolazione di 10 milioni di abitanti la Lombardia è una delle aree del mondo in cui il nuovo coronavirus ha ucciso di più. Anche a causa di questo triste primato l’Italia rimane ancora oggi uno dei paesi d’Europa con più morti in relazione al numero di abitanti. Abbiamo ricostruito con dati e documenti inediti la catena di eventi ed errori che hanno contribuito a generare questa situazione. Oggi nel pieno della seconda ondata di Covid19, possiamo chiederci se abbiamo imparato da quanto accaduto a febbraio e marzo scorsi.

Sardegna, il contagio parte a Ferragosto. Ecco cosa è successo davvero:

Parte dell’inchiesta sarà dedicata alla Sardegna e a cosa è effettivamente successo nella nostra isola a partire dalla settimana di Ferragosto:

La Sardegna ad agosto è stata al centro di un ampio dibattito politico dopo che il presidente Solinas aveva chiuso e poi riaperto le discoteche in seguito a un’impennata di contagi provenienti dai locali notturni. Report ha ricostruito le pressioni e i condizionamenti che hanno agito sottotraccia e che hanno indotto la politica a correre seri rischi nella gestione dei contagi.

Ecco un breve ma significativo assaggio:

Un politico confessa : sapevamo che i contagi aumentavano, abbiamo rischiato Angelo Cocciu, capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia: sapevamo che i contagi aumentavano, abbiamo rischiato. Le discoteche aperte per pressioni politiche su Solinas, i gestori avrebbero pagato penali salatissime di centinaia di migliaia di euro alle star del divertimento. Così la scelta di rimanere aperti fino a Ferragosto ha fatto impennare i contagi e fatto diffondere il virus dalla Sardegna alle altre città d’Italia.

#Report questa sera alle 21.20 su Rai3 Pubblicato da Report su Lunedì 9 novembre 2020 Cos’hanno fatto in Europa?

Immancabile poi il confronto con gli altri paesi europei:

E infine, come si sono comportati i paesi d’Europa in cui i contagi e i decessi si sono mantenuti bassi durante la prima ondata di Coronavirus?

Insomma, l’appuntamento, imperdibile è per stasera alle ore 21:20.