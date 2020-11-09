Pullman Timi Ama Sardegna a Villasimius è il miglior Resort per Famiglie e il miglior Hotel più SPA in Europa: la Sardegna ha fatto la parte del leone agli ultimi “World Travel Awards“, gli “Oscar del Turismo 2020“. Tante infatti le strutture ricettive premiate per la loro offerta di qualità dal nord al sud dell’Isola. Pensiamo al Delphina Hotel & Resort nel nord Sardegna, a Palazzo Doglio a Cagliari o all’Arbatax Park Resort in Ogliastra. Tra le strutture premiate spicca anche il doppio premio ottenuto dal “Pullman Timi Ama Sardegna” di Villasimius, lungo la costa sud orientale della Sardegna, che ha vinto nelle categorie “Europe’s Leading Family & Wellness Resort” e “Europe’s Leading Hotel & Spa“.

Miglior Resort per le Famiglie e Benessere e Miglior Hotel con SPA in Europa:

Il Pullman Timi Ama si trova in una posizione magnifica, una grande terrazza naturale che sia affaccia sullo stagno di Notteri, una grande riserva naturale di 11 ettari dove i fenicotteri si librano in volo in ogni periodo dell’anno. Stagno che il Pullman Timi Ama costeggia fino ad arrivare al mare, sull’incantevole spiaggia di Porto Giunco.

Pullman Timi Ama Sardegna, da booking (anche la foto copertina è loro)

Anzi ad essere ancora più precisi sulla porzione di spiaggia dal quale anche il resort prende il nome “Timi Ama” (trovi qui la leggenda della sirena del Timi Ama). Ad arrivare alla spiaggia ci vogliono 10 minuti a piedi, ma si può anche utilizzare la navetta gratuita della struttura.

Si tratta di una struttura a 5 stelle con una grande piscina gratuita, camere che si affacciano sulla baia o sul giardino, anche familiari, ben 4 ristoranti e 4 bar, anche al mare.

La SPA:

Ma soprattutto, da non perdere l’istituto di talassoterapia “Thalassa sea & spa” situato nel cuore dell’hotel e che offre trattamenti rilassanti e rigeneranti a base di acqua di mare:

Vasca di acqua di mare riscaldata di 60 mq con percorso di getti,

cascata di ghiaccio,

docce aromatiche,

stanza del sale (haloterapia),

stanza emozionale (musicoterapia, aromaterapia e cromoterapia),

tisaneria

bio-sauna e bagno turco (chiusa nella scorsa stagione)

E poi escursioni, yoga, attività nautiche, sport e sale riunioni.

Quanto Costa una vacanza al Timi Ama di Villasimius?

Ci sono tante offerte in base alla tue necessità e al periodo dell’anno nel quale desideri viaggiare, controlla subito, la prossima stagione parte dal 21 aprile 2021.

Copyright: tutte le foto vengono dal profilo del Pullman Timi Ama Sardegna su Booking.com.