Arbatax Park Resort è il miglior Eco Resort d’Italia e d’Europa: pioggia di premia per gli hotel, i resort e le strutture ricettive della Sardegna ai “World Travel Awards 2021“, premio internazionale molto prestigioso, ormai ribattezzato gli “Oscar del turismo“. Dopo aver visto il Delphina Hotels & Resort nel nord Sardegna e il Palazzo Doglio a Cagliari, ci spostiamo adesso in Ogliastra, dove l’Arbatax Park Resort si è classificato al primo posto nelle categorie “Italy’s Leading Eco Resort” e “Europe’s Leading Eco Resort“.

Che tradotto in italiano significa che l’Arbatax Park è il miglior “Miglior Eco Resort d’Italia e d’Europa” per il 2021, per la precisione si tratta di una conferma, visto che viene bissato il successo dello scorso anno a livello europeo (e addirittura delle ultime 3 edizioni a livello italiano).

Ad Arbatax, in Ogliastra, il miglior eco-resort in Europa:

In soli 10 anni l’Arbatax Park Resort – nato nel 2010 grazie agli imprenditori Giorgio Mazzella e Angela Scanu – è divenuto un punto di riferimento per il turismo eco-sostenibile a livello internazionale.

Così Giorgio, Angela e Attilio Mazzella:

Siamo fieri di portare a casa anche quest’anno il premio più ambito al Mondo in ambito turistico. Si tratta, ancora una volta, di un importante risultato che giunge grazie al costante e quotidiano lavoro che portiamo avanti, con impegno e passione, insieme ad uno Staff di persone competenti e preparate.

L’Arbatax Park Resort:

L’Arbatax Park sorge in una penisola di oltre 60 ettari di natura incontaminata a due passi dalla splendida spiaggia di Porto Frailis e delle tante perle della costa ogliastrina (guarda il video delle più belle spiagge di Tortolì).

Un parco naturale che accoglie l’unico Resort al mondo pensato e sviluppato attorno al moderno concetto di benessere globale. Fra oltre 500.000 piante, più di 500 animali e 5 chilometri di passeggiate, ogni giorno, 500 persone si prendono cura degli ospiti e del parco.

Al suo interno anche un Centro Benessere e SPA dove l’acqua è l’elemento primario per la salute e il benessere, e un orto biologico dove ciascun ospite può cimentarsi nella coltivazione e nella raccolta di ortaggi e legumi.

Non per nulla il resort è andato in finale anche come miglior eco resort al mondo e come miglior giardino sensoriale del pianeta!

Eco-Sostenibilità, cosa significa concretamente?

Ecologia e sostenibilità sono belle parole, specie se associate al turismo, ma cosa significano in concreto all’Arbatax Park Resort? Significa che tutto è stato pensato per la salvaguardia dell’ambiente e per ridurre l’impatto dell’uomo sul pianeta, grazie a diverse attività eco-sostenibili che vengono portate avanti ogni giorno. Qualche esempio? Eccovelo:

la raccolta differenziata supera la quota del 90% ; il riciclo della carta , che riprende vita e diventa lettiera per gli animali della fattoria; il riciclo del vetro , che una volta fuso, permette agli Ospiti del Resort di cimentarsi nella realizzazione di oggetti d’arte partecipando ai divertenti laboratori tenuti da artisti di fama internazionale; il compostaggio di tutto il materiale organico proveniente dalle potature e dalle operazioni di pulizia, che diventa humus per le piante e per l’orto; il recupero dei rami secchi , che diventano pali per le staccionate, legna per alimentare i forni del pane o i fuochi degli arrosti e, talvolta, complementi di arredo per le camere;

; il recupero delle acque piovane , che convogliano all’interno di una cava e vengono riutilizzate per l’irrigazione degli orti e dei prati;

, che convogliano all’interno di una cava e vengono riutilizzate per l’irrigazione degli orti e dei prati; la rete degli orti solidali che forniranno i loro prodotti a Kilometro Zero, per le necessità del Resort . Ricordo a tal proposito che l’Ogliastra è una Blue Zone, cioè una delle aree al mondo con la più alta presenza di centenari;

che forniranno i loro prodotti a Kilometro Zero, per le necessità del . Ricordo a tal proposito che l’Ogliastra è una Blue Zone, cioè una delle aree al mondo con la più alta presenza di centenari; il “ Giardino delle meraviglie ”: dove prima c’era un campo pratica da golf si troverà un giardino multisensoriale per grandi e bambini;

”: dove prima c’era un campo pratica da golf si troverà un giardino multisensoriale per grandi e bambini; il VIK: un esclusivo progetto nato dall’amore per i bambini con il desiderio di aiutare i più piccoli a trasformare la vacanza in un’occasione per scoprire e sperimentare la loro parte creativa attraverso il rapporto con la natura e l’arte.

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook dell’ Arbatax Park Resort.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.