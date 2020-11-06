UniOlbia, ecco il nuovo polo universitario della Gallura: è stato firmato nella giornata di ieri l’accordo di programma tra Regione Sardegna, assessorato della Programmazione e Bilancio, Provincia di Sassari e Comune di Olbia, per la costituzione dell’Università della Città di Olbia – Polo UniOlbia. In dotazione per la nascita dell’ università olbiese ci sono ben 6,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per la riqualificazione di un immobile, nel centro storico del capoluogo gallurese, da destinarsi a sede operativa del nuovo polo universitario.

UniOlbia è quindi il polo universitario della Gallura e del nord est della Sardegna, con sede a Olbia. Diversi i corsi relativi a turismo e management già attivati in collaborazione con l’università di Sassari, ma in futuro si studieranno anche biologia e ambiente.

L’intervento da 6 milioni e mezzo di euro rientra nell’Agenda Urbana delle politiche di sviluppo territorializzate che individua in Cagliari, Sassari e Olbia le tre principali aree urbane cui sono prioritariamente destinati gli interventi di sviluppo sostenibile. Ambito nel quale ricadono anche le necessità di accrescere l’inclusione sociale e modernizzare il tessuto urbano.

Così il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas:

La costituzione del polo universitario di Olbia rappresenta un importante risultato per il territorio Gallurese e per tutta la Sardegna. Un progetto fortemente voluto e realizzato grazie alla sinergia tra amministrazione regionale ed enti locali, che darà agli studenti del territorio una più ampia possibilità di scelta nella loro formazione accademica e di conseguenza, una nuova opportunità di guardare al futuro nella loro terra.

E l’assessore regionale della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino:

La crescita delle competenze attraverso l’organizzazione di nuovi percorsi formativi qualificati daranno un ulteriore impulso allo sviluppo del sistema produttivo del Nord-Est della Sardegna. Siamo molto soddisfatti per il concretizzarsi di un progetto che è grande non solo nei numeri ma perché guarda al futuro: oggi più che mai i nostri ragazzi hanno bisogno di messaggi concreti per credere nel loro percorso. La costituzione di una nuova realtà universitaria è un segnale forte della volontà della Regione Sardegna e delle amministrazioni del territorio di tutelare le possibilità dei giovani di arricchire il proprio curriculum senza doversi necessariamente allontanare dall’isola.

