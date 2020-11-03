Lockdown soft in Italia: ecco cosa si potrà fare in zona rossa, arancio e gialla!

AGGIORNAMENTO: Il nuovo DPCM è stato firmato nella notte ed entrerà in vigore a partire da domani: dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020. Le misure prese sono quelle anticipate ieri, confermato il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00 e il divieto di spostamenti da/per regioni gialle e rosse. Trovate il testo integrale del DPCM 3 novembre 2020 sul sito del Governo, qui invece trovate il nostro articolo con il DPCM spiegato bene.

Lockdown soft nelle aree rosse, ecco cosa si potrà fare in Italia nelle diverse zone: vi abbiamo parlato ieri dell’intervento del premier Conte alla Camera durante il quale è stato presentato al Parlamento e agli Italiani il sistema articolato e modulare che prevede 3 aree o zone nelle quali si collocheranno le regioni in base alla propria situazione epidemiologica, rilevata grazie a 21 parametri.

Ciò permetterà di dividere le regioni tra zone gialle, arancioni e rosse. Un scala di valori nella quale si indicano con il colore rosso le regioni più martoriate dal virus, quelle dove il rischio di contrarre il Covid è maggiore.

Coprifuoco in tutta Italia dalle ore 22:00 (e non più dalle 21:00 come indicato ieri) divieto di spostamento dalle regioni messe peggio. Stop ai musei, ai concorsi e alle selezioni pubbliche e private.

Di seguito trovate tutte le ipotesi circolate sulla stampa nella giornata di ieri, aggiornate dopo la pubblicazione del DPCM.

Regione in Zona Gialla ( e non più Verde):

Quella dove al momento si troverebbe anche la Sardegna, dove la situazione è maggiormente sotto controllo, benché comunque a rischio. E’ importante sapere subito che ci si potrà muovere liberamente solo tra regioni gialle. Tra le altre misure che verranno prese:

Coprifuoco dalle ore 22,00,

centri commerciali chiusi nel weekend,

ristorazione aperta fino alle ore 18:00,

chiusi anche i musei (oltre a cinema, teatri, etc),

trasporto pubblico è dimezzato,

didattica a distanza al 100% per le scuole superiori,

estensione dello smart working.

Regione in Zona Arancione:

Sono le regioni a rischio intermedio, in più rispetto alle zone gialle:

sospesa la ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

limitazione degli spostamenti da e per le regioni ad alto rischio in area rossa e arancio. Torna l’autocertificazione (valida anche per muoversi durante il coprifuoco);

(valida anche per muoversi durante il coprifuoco); vietato lo spostarsi da un Comune all’altro.

Insomma sarà vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei territori delle regioni rosse e arancio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Regione in Zona Rossa:

Chiusi tutti gli esercizi commerciali, ma non più parrucchieri ed estetisti. Restano aperti quelli che vendono beni di prima necessità, come farmacie e supermercati. Aperti anche gli uffici pubblici, gli studi professionali, le industrie e le altre imprese;

limitazione degli spostamenti da e per le regioni ad alto rischio in area rossa e arancione. Torna l’autocertificazione. Insomma sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

vietato lo spostarsi da un Comune all’altro;

scuola in presenza per infanzia, elementari e pima media, didattica a distanza al 100% per superiori, seconda e terza media;

sospese le attività svolte nei centri sportivi all’aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sarà consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione;

Tutti gli altri dettagli del provvedimento.