Costa Smeralda, crociere fino a febbraio 2021: è un momento difficile per tutti coloro che si occupano di turismo, eppure c’è chi ha provato a ripartire, è il caso ad esempio di Costa Crociere, che proseguirà le sue crociere settimanali nel Mediterraneo, concentrandosi su destinazioni italiane fino a fine febbraio 2021 (e non più anche in Francia e Spagna come inizialmente previsto), con scali a Savona, La Spezia, Cagliari, Messina, Napoli e Civitavecchia/Roma.

Per tutti coloro che amano le crociere, sono previste partenze anche da Cagliari. La nave scelta è la nuovissima Costa Smerada.

Questo itinerario sostituirà quello in Italia, Francia e Spagna che la nave avrebbe dovuto effettuare a partire dal 14 novembre 2020.

Inoltre, a tutela della tua salute, grazie al “Costa Safety Protocol” sono state integrate nuove procedure operative adeguate alle esigenze di risposta alla situazione COVID-19, nel rispetto delle norme sanitarie nazionali ed internazionali.

Da considerare anche che la capienza delle navi è stata ridotta, sono stati installati nuovi filtri per l’aria che assicurano un’efficacia di filtraggio elevata, gli ambienti sono stati riprogettati, i tavoli distanziati e le tante altre misure implementate a bordo, come la segnaletica, ti aiuteranno a vivere una crociera spensierata e in sicurezza anche al tempo del Covid.

Copyright: foto copertina dal sito ufficiale di Costa Crociere.