Tratta Civitavecchia-Arbatax confermata da Tirrenia, ma prenotazioni settimanali: nei giorni scorsi era scattato l’allarme per l’annullamento della tratta Civitavecchia-Arbatax, gestito in continuità territoriale da Tirrenia, che avrebbe isolato ulteriormente l’Ogliastra.

Bene, alla Tirrenia garantiscono la prosecuzione del collegamento Tirrenia tra Arbatax e Civitavecchia, che risulta ancora operativo, ma prenotabile solo settimanalmente a causa dell’emergenza Covid:

Stiamo aprendo le partenze di settimana in settimana e quindi le prenotazioni sono possibili solo nei giorni immediatamente precedenti. Ciò ovviamente è dovuto al fatto che siamo in mezzo a una pandemia e quindi il servizio viene calibrato tenendo conto anche del fattore Covid. Il servizio comunque è confermato.