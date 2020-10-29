Sassari, la stagione operistica continua in streaming, GRATIS per tutti: anche il mondo della cultura è stato duramente colpito dalle restrizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 recanti nuove misure di contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19 in Italia e cercare così di frenare la crescita della curva dei contagi. Il DPCM ha infatti chiuso cinema e teatri.

E allora ecco che, in Sardegna, l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” ha deciso di proseguire in streaming la Stagione lirica 2020 aprendo a tutti, gratuitamente, la prossima produzione in cartellone: “Suor Angelica” di Giacomo Puccini, in programma il 6, 7 e 8 novembre 2020.

Tutti e tre gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming GRATUITA sul sito dell’Ente lirico di Sassari, dando la possibilità a tutti, e quindi non ai soli abbonati, la possibilità di assistere alle produzioni in cartellone.

Giorni e orari del Suor Angelica:

Gli spettacoli sono in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre 2020 alle ore 20,30 e domenica 8 novembre 2020 alle ore 17,00.

Come guardare gli spettacoli in steaming:

Per assistere alle recite di “Suor Angelica” sarà sufficiente collegarsi al sito www.enteconcertidecarolis.it e cliccare sul bottone “Streaming“, che troverete direttamente sulla home page.

Così il direttore artistico dell’Ente Concerti, Stefano Garau:

La decisione di continuare, seppure dolorosamente senza pubblico, è stata immediata e naturale. Abbiamo stabilito di andare avanti, insieme al Consiglio d’amministrazione, per mantenere vivo il patto con il nostro pubblico che per tutta la Stagione in un momento così difficile ci è stato vicino; ma anche per onorare i contratti già firmati e salvaguardare le tante persone, tra artisti, tecnici, amministrativi e maestranze che ogni giorno si impegnano per regalare un sogno agli spettatori e tramandare questa meravigliosa forma d’arte italiana.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per informazioni e assistenza resta aperto il servizio telefonico al numero 079 290881, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Trovate l’ente concerti di Sassari anche su Facebook.

Aperti nonostante tutto:

In realtà anche le 12 fondazioni liriche italiane aderenti all’ANFOLS hanno reagito con il progetto “Aperti nonostante tutto“, un palinsesto unico di produzioni in live-streaming realizzate ad hoc, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza, che sarà trasmesso e condiviso attraverso gli strumenti informatici di tutte le Fondazioni. Attendiamo news in proposito dal Teatro Lirico di Cagliari, che fa parte proprio dell’ANFOLS e che per adesso ha annunciato la semplice sospensione degli spettacoli fino al 24 novembre 2020.