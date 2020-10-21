AGGIORNAMENTO: secondo quanto riferito da L’Unione Sarda, entro 24/48 ore il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare una sorta di lockdown per fermare la curva dei contagi. E’ quanto emerso da una conferenza dei capigruppo, aperta ai presidenti dell’opposizione, alla quale ha preso parte anche il governatore.

Stop di 15 giorni per principali attività in Sardegna se aumentano ancora i contagi: lo ha annunciato oggi (21 ottobre 2020) il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas:

Se nelle prossime ore il numero dei contagi aumenterà ancora e quello dei ricoveri continuerà a salire con il trend attuale, saremo pronti a intervenire in maniera radicale per invertire questa tendenza e tutelare al meglio la salute di tutti i sardi.

Anche perché, aggiungiamo noi, secondo quanto reso noto dalla fondazione Gimbe pochi giorni fa i numeri di contagi del giorno non rispecchiano le reali dinamiche dell’epidemia. La comunicazione dei nuovi casi dalle Regioni alla Protezione Civile infatti, a livello nazionale, non avverrebbe in tempo reale ma con un ritardo che va dai 3 ai 5 giorni nel 54% dei casi e persino oltre nel 14%. Insomma la situazione potrebbe essere persino peggiore di quella che sembra.

Solinas invece spiega:

Le catene di contagio si moltiplicano esponenzialmente perché troppi hanno abbassato la guardia e stanno sottovalutando la portata del fenomeno tanto che il semplice appello al buon senso ed alla responsabilità nell’osservanza delle buone pratiche (come distanziamento personale, divieto di assembramento, igiene delle mani e uso della mascherina) sembrano non essere sufficienti.

In arrivo misure drastiche:

Ciò significa, d’intesa con il Ministro della Salute e con l’ausilio del nostro Comitato Tecnico Scientifico, applicare in Sardegna uno “Stop&Go” di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus.

Verranno anche approntate una serie di misure economiche di supporto per sostenere le perdite derivanti dalla sospensione temporanea delle attività.