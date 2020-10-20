Ryanair, ecco tutte le 21 rotte su Cagliari nell’Inverno 2020/21: vi abbiamo mostrato ieri le offerte per volare sa e per Cagliari e Alghero a partire da 4,99 euro. Adesso Ryanair ha ufficializzato l’intera programmazione “Winter IATA 2020“, ovvero tutte le rotte operate nel periodo che va dal novembre 2020 al marzo 2021.

Bene, Ryanair ha annunciato oggi – 20 ottobre 2020 – 3 nuove rotte nazionali che collegheranno Cagliari con Brindisi, Palermo e Perugia. Le nuove rotte partiranno dal 1° dicembre 2020 e avranno una frequenza bisettimanale.

Le 3 nuove destinazioni si aggiungono alla nuova rotta Cagliari-Torino che era stata annunciata nelle scorse settimane. In totale Ryanair collegherà Cagliari con 21 destinazioni, 17 in Italia e 4 in Europa.

Tutte le rotte Ryanair da Cagliari nell’inverno 2020/2021:

Rotte domestiche:

Cagliari-Bari Cagliari-Bologna Cagliari-Brindisi – NEW Cagliari-Catania Cagliari-Cuneo Cagliari-Milano Bergamo Cagliari-Milano Malpensa Cagliari-Napoli Cagliari-Parma Cagliari-Palermo – NEW Cagliari-Perugia – NEW Cagliari-Pisa Cagliari-Roma Ciampino Cagliari-Torino Cagliari-Trieste Cagliari-Venezia Cagliari-Verona

Rotte internazionali:

Cagliari-Bruxelles Charleroi Cagliari-Cracovia Cagliari-Londra Stansted Cagliari-Parigi Beauvais

Così Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair:

Siamo lieti di annunciare 3 nuove rotte nazionali in Italia, operativi a partire dal 1° dicembre 2020. L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 3 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio.

E ancora:

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre.

Per le tariffe aggiornate e le prenotazioni:

Andate direttamente sul sito di Ryanair.