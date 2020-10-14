Sardegna: Tamponi ai privati nei laboratori pubblici, ecco quanto costano!
Tamponi ai privati nei laboratori pubblici della Sardegna: in base a una delibera della Giunta Regionale, adesso anche i privati cittadini potranno rivolgersi ai laboratori pubblici per un test Covid, purché dietro richiesta del medico di base e a pagamento.
Se ciò vi può parer strano, o forse scontato, sappiate che finora i privati cittadini potevano rivolgersi solo ai laboratori privati, mentre i laboratori delle ASL dovevano garantire lo screening sugli operatori sanitari e sociosanitari, ai pazienti degli ospedali, delle strutture riabilitative e delle case di riposo per anziani, con oneri a carico del sistema sanitario.
Quanto costa fare i tamponi nei laboratori pubblici?
Queste sono le tariffe a mero titolo di riferimento:
- Tampone molecolare: 65 euro;
- Tampone antigenico rapido: 17,97 euro;
- Test sierologico anticorpale: 12,65 euro;
- Test sierologico rapido: 7,64 euro.