Migliori Pizzerie della Sardegna secondo il Gambero Rosso nel 2021: lo sapiamo tutti è stato un anno molto difficile per ristoranti e pizzerie, queste ultime hanno resistito anche grazie a una maggiore propensione all’asporto, pratica che era già molto diffusa presso gli italiani.

Eppure i locali hanno dovuto reinventarsi e trovare nuove forme di consumo, continuando a puntare alla qualità, pur tra mille difficoltà.

Nella guida alle migliori pizzerie italiane si trovano oltre 650 esercizi segnalati, con ben 14 nuovi ingressi tra i premiati con la valutazione massima dei “Tre Spicchi”. A tal proposito quest’anno gli esperti hanno deciso di mettere da parte i voti, utilizzando isoli spicchi per segnalare le eccellenze italiane nel campo della pizza.

E allora vediamo cosa dicono gli esperti del Gambero Rosso sulla qualità della pizza mangiata in Italia. Ricordo che le categorie principali sono “Pizza napoletana“, “Pizza Italiana“, “Pizza a taglio” (la pizza in teglia, noi in Sardegna diciamo “al taglio”), “Pizza a degustazione” (con ingredienti gourmet).

Tutte le pizzerie della Sardegna remiate con i 3 Spicchi:

Tre Spicchi – Pizza all’italiana:

Pizzeria Bosco – Tempio Pausania

– Tempio Pausania Framento – Cagliari

Tre Spicchi – Pizza a degustazione:

Re | Mi – Sassari

Da segnalare la new entry della pizzeria Re | Mi a Sassari che era già entrata nell’elenco di 50 Top Pizza Italia.

Altre pizzerie da provare in Sardegna: