Cala Coticcio, barca si incaglia, salvati i 5 naufraghi: bellissimo il mare della Sardegna, specie in alcune zone ormai entrate nell’immaginario collettivo come angoli d paradiso, pensiamo ad esempio a Cala Coticcio.

Eppure quando la natura si scatena, anche il mare può diventare minaccioso, tanto che ieri una barca a vela di ben 12 metri si è incagliata proprio sugli scogli di Cala Coticcio. La vedete nella foto sopra, a cura della Capitaneria di Porto.

I cinque francesi a bordo, provenienti da Tolone (in Francia), sono stati salvati grazie a una complessa operazione di soccorso dalla Guardia costiera di La Maddalena. La forte risacca e i bassi fondali hanno infatti impedito alla motovedetta di intervenire, si è allora dovuta montare una piattaforma semirigida galleggiante, che permettesse ai naufraghi di toccare terra in sicurezza.

Se i mari della Sardegna sono sicuri è anche grazie all’esperienza e alle attrezzature della Guardia costiera.